Immobilier Nantes : AVENTIM dévoile Lizy, un nouveau modèle de logement accessible

Lizy incarne une nouvelle manière de concevoir le logement abordable : une opération résidentielle accessible, en partie vendue en bloc à un bailleur social (NMH) mais pensée avec le même niveau d’exigence architecturale, environnementale et d’usages que des programmes plus premium.

Située à Nantes, la ZAC Bottière-Chénaie, portée par Nantes Métropole Aménagement et Nantes Métropole, a progressivement pris forme au cours des 15 dernières années, avec la réalisation de logements, de bureaux, de commerces et de services, créant un quartier vivant et mixte.

En novembre 2024, AVENTIM a remporté le concours de conception pour le projet, initialement prévu avec un bâtiment de logements en accession et un bâtiment de bureaux. La conjoncture a conduit à une réorientation du programme : aujourd’hui, Lizy, dernier îlot de la ZAC Bottière-Chénaie, est un projet résidentiel alliant logements sociaux et logements libres, intégrant les exigences de transition écologique.

Une réponse concrète à la question du pouvoir d’achat immobilier

Le projet se compose de deux bâtiments. Le bâtiment A comprend 42 logements sociaux vendus à Nantes Métropole Habitat, offrant des logements de qualité à des foyers éligibles. Le bâtiment B comprend 30 logements en accession dont la localisation particulière permet de bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 %, pour un prix très compétitif : 3 850 €/m² TTC, parking inclus.

Cette approche permet à des locataires de devenir propriétaires avec un effort financier maîtrisé, estimé à environ 100 € supplémentaires par mois, dans un contexte où l’accession devient de plus en plus difficile.

« Avec Lizy, nous affirmons une conviction forte : le logement abordable doit plus que jamais bénéficier d’une conception durable et qualitative. La transition écologique ne peut pas être réservée à certains projets ou à certaines catégories d’actifs. Elle doit devenir un standard pour l’ensemble du résidentiel. C’est cette responsabilité collective que nous cherchons à assumer et à démontrer à travers ce projet », commente Giovanni Lottin, Directeur de programme chez AVENTIM.

Une opération résidentielle qualitative

Les logements disposent de balcons, loggias ou terrasses et bénéficient d’une proximité immédiate des trams et transports en commun, favorisant la mobilité douce pour les jeunes actifs. En pied de bâtiment, des cellules d’activités sont fléchés à destination de professions médicales, répondant aux besoins locaux et facilitant l’installation de praticiens dans le quartier.

L’architecture et la conception du projet ont été confiées à YLÉ – Lucille Leyer pour AVENTIM, en collaboration étroite avec l’architecte urbaniste conseil Jean-Pierre Pranlas-Descours, garantissant la qualité des façades et des espaces communs. Les matériaux sélectionnés comme le choix d’un socle béton préfabriqué sablé et teinté, dalle bois-béton, menuiseries mixtes bois-alu, isolants biosourcés offrent un rendu esthétique et durable, rarement rencontré à ce niveau de prix.

Les espaces communs comprennent un cœur d’îlot végétalisé, des locaux vélos spacieux et des jardins protégés intégrant la gestion des eaux pluviales, respectant la biodiversité et les usages partagés.

Un projet responsable et adapté aux attentes actuelles du marché

Lizy illustre pleinement l’ADN d’AVENTIM : transition écologique, matériaux biosourcés et usages centrés sur le confort des habitants. Ce projet de 72 logements (60% social VEB) avec un pied d’immeuble en activités, dépasse la norme RE2020 Palier 2025, avec une trajectoire carbone optimisée de -10 % par rapport à la réglementation, intégrant:

Une identité architecturale marquée (architecte YLE) avec socle en béton architectonique teinté et préfabriqué, loggias et balcons bois, enduit hydraulique type chaux, menuiseries mixtes bois alu et volets roulants en alu.

Un projet paysager remarquable en cœur d’îlot

Des logements libres à double orientations et modulables

Engagement RE 2020-10% (palier 2025).

« Dans un contexte économique exigeant pour l’ensemble de la filière, la région nantaise continue de se développer. Avec Lizy, Lune de Mhiel en bord d’Erdre, mais aussi Oscar à Saint Jean de Mont, AVENTIM démontre sa capacité à maintenir un haut niveau d’activité et à proposer des projets responsables, et adaptés aux attentes actuelles du marché », confirme Arnaud Michel-Courty, Directeur Général Délégué du Groupe.

