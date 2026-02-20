Recherche immobilière : Omny mise sur l’IA pour éviter les visites inutiles

À l’heure où l’IA transforme déjà la façon de travailler, de voyager …, Omny applique cette évolution à l’un des projets les plus importants de la vie : trouver son logement. La start-up lance le premier chasseur intelligent 100 % gratuit. Résultat : moins de stress et plus de sérénité.

Passer des heures à faire défiler des annonces, enchaîner les visites décevantes, envoyer des dossiers sans réponse… Pour beaucoup de Français, chercher un logement est devenu chronophage et décourageant.

Dans ce contexte, la start-up française Omny propose une nouvelle approche : utiliser l’intelligence artificielle pour aider les particuliers à trouver un bien plus rapidement, à l’achat comme à la location.

Une recherche qui démarre par le projet de vie

Avec Omny, la recherche ne commence pas par une liste classique de critères. L’utilisateur échange d’abord avec un assistant en ligne pour décrire son mode de vie, ses priorités et ses contraintes.

Quartier, luminosité, calme, proximité des transports ou des écoles : la plateforme affine progressivement les attentes exprimées. L’objectif est de proposer des logements cohérents avec le projet global, et pas uniquement avec des critères techniques.

L’outil intègre également des données sur l’environnement : services de proximité, accessibilité, cadre de vie. Il analyse aussi automatiquement les photos des annonces afin d’identifier l’ambiance, les volumes ou la luminosité d’un bien.

Déjà connectée aux inventaires de grands réseaux immobiliers partenaires, Omny donne accès à une offre de logements sur l’ensemble du territoire, dans l’ancien comme dans le neuf, à l’achat comme à la location.

Moins d’annonces, plus de pertinence

En ciblant davantage les propositions, la start-up affirme réduire le temps de recherche de 30 % à 50 %. Le nombre d’annonces consultées diminuerait de 60 % à 75 %.

L’objectif n’est pas d’afficher plus de biens, mais de limiter les visites inutiles et les démarches répétitives. La promesse : une recherche plus lisible et mieux orientée.

Un service gratuit pour les particuliers

La plateforme est gratuite pour les particuliers, sans abonnement ni frais cachés. Omny se rémunère auprès des professionnels de l’immobilier, sur la base de dossiers d’acheteurs ou de locataires engagés. La solution est disponible sur l’ensemble du territoire pour les projets d’achat et de location.

