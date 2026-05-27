Réseau immobilier : SAFTI décroche un 5e label Employees® – HappyAtWork
SAFTI obtient pour la 5e fois le label Employees® – HappyAtWork. Le réseau met en avant l’engagement de ses conseillers et la place centrale de l’humain dans un secteur immobilier bousculé par le digital et l’intelligence artificielle.
- SAFTI obtient pour la 5e fois le label Employees® - HappyAtWork décerné par ChooseMyCompany.
- Selon l’enquête Employees® - HappyAtWork, 94 % des répondants déclarent recommander le réseau immobilier SAFTI.
- Le Net Promoteur Score (NPS) de SAFTI atteint 85 en 2026, contre 74 en 2022.
- 96 % des clients interrogés par Kantar se disent satisfaits de leur expérience avec SAFTI.
Dans un marché immobilier en pleine transformation, marqué par la digitalisation des usages et l’arrivée progressive de l’intelligence artificielle dans les métiers de la transaction, SAFTI veut rappeler que l’humain reste au cœur de son modèle.
Le réseau de conseillers immobiliers indépendants vient d’obtenir, pour la cinquième fois, le label Employees® – HappyAtWork décerné par ChooseMyCompany. Une distinction attribuée à partir des avis recueillis entre le 3 et le 19 mars 2026 auprès d’une majorité des 6 200 conseillers du réseau et des 200 salariés du siège toulousain, baptisé “l’Orangerie Centrale”.
Selon SAFTI, il s’agit du seul réseau immobilier à afficher cette distinction de manière continue depuis plusieurs années.
Un niveau d’engagement toujours élevé
Les résultats publiés par le réseau montrent une dynamique en progression. 94 % des répondants déclarent recommander SAFTI, soit un point de plus qu’en 2025. Le Net Promoteur Score (NPS), indicateur utilisé pour mesurer la recommandation et l’engagement, atteint désormais 85. Il était de 74 en 2022.
Dans les retours recueillis pendant l’enquête, plusieurs mots reviennent régulièrement : “liberté”, “formation”, “équipe”, “accompagner”, “client” ou encore “projet”.
Pour le réseau, ces résultats illustrent l’importance accordée à l’accompagnement humain dans un secteur où les outils numériques prennent une place croissante.
Cette stratégie fait d’ailleurs écho à la campagne nationale “On aime les gens”, récemment déployée par SAFTI avec 1 200 spots télévisés diffusés entre le 12 avril et le 3 mai sur les principales chaînes nationales.
Formation, autonomie et équilibre de vie mis en avant
L’enquête met également en avant plusieurs éléments régulièrement valorisés par les réseaux de mandataires : la formation, l’autonomie et la flexibilité d’organisation.
Selon SAFTI : 95 % des répondants estiment pouvoir apprendre et développer leurs compétences (le réseau indique avoir délivré plus de 150 000 heures de formation en 2025); 94 % se disent satisfaits de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et 94 % affirment être fiers des produits et services proposés par l’enseigne.
Dans un contexte immobilier encore exigeant, ces indicateurs deviennent aussi un enjeu de recrutement et de fidélisation pour les réseaux immobiliers.
Une satisfaction client également élevée
SAFTI relie également cette distinction interne aux résultats d’une enquête de satisfaction menée début 2026 par l’institut Kantar auprès de vendeurs ayant concrétisé un projet immobilier avec le réseau.
Selon cette étude, 96 % des clients interrogés se déclarent satisfaits de leur expérience.
Pour l’enseigne, la qualité de la relation humaine reste un élément central dans les projets immobiliers, malgré l’automatisation progressive de certaines tâches.
« Dans l’immobilier, il existe une véritable chaîne de valeurs entre l’épanouissement des conseillers, la qualité de leur accompagnement et la satisfaction des clients. Plus les conseillers sont formés, soutenus et accompagnés, plus ils sont en capacité de créer une relation de confiance forte avec les particuliers porteurs de projets. La technologie, notamment avec l’intelligence artificielle, transforme les usages et fluidifie certaines tâches, mais la qualité des relations humaines reste aujourd’hui comme demain, au cœur des projets de vie », conclut Gabriel Pacheco, CEO de SAFTI.