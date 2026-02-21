Prix de l’immobilier Senlis : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Senlis avec les prix de vente, les loyers et les indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Oise, en région Hauts-de-France, Senlis bénéficie d’un positionnement très recherché aux portes de l’Île-de-France. Ville patrimoniale, prisée pour son cadre de vie et sa proximité avec Paris et Roissy, elle attire une clientèle plus aisée que la moyenne du département, avec un marché immobilier historiquement plus tendu et plus cher.

Vous êtes propriétaire à Senlis ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier senlisien, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier patrimonial à prix élevés

À Senlis, le prix moyen des appartements s’établit à 2 966 €/m², un niveau nettement supérieur à celui observé dans la plupart des villes de l’Oise.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 855 €/m², traduisant une prime marquée pour l’habitat individuel dans un cadre patrimonial recherché. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 308 €/m², confirmant le positionnement haut de gamme du marché senlisien à l’échelle départementale.

Appartements : une correction sur un an

Le marché des appartements présente des évolutions contrastées. À court terme, les prix progressent (+1,2 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–2,7 %).

Sur un an, la baisse atteint –1,8 %, et s’accentue à moyen terme (–8,4 % sur trois ans). Sur cinq ans, la tendance devient négative (–3,7 %), traduisant un ajustement après plusieurs années de forte hausse.

Maisons : une meilleure résistance

Le segment des maisons affiche une trajectoire plus solide. À court terme, les prix sont quasi stables (–0,2 % sur un mois, +1,1 % sur trois mois).

Sur un an, l’évolution reste positive (+0,7 %), et demeure également favorable à moyen et long terme (+0,4 % sur trois ans, +7,5 % sur cinq ans), confirmant l’attrait patrimonial du marché.

Des écarts de prix marqués selon les secteurs

À Senlis, les écarts de prix restent importants selon les quartiers. Le centre historique et les secteurs proches des accès vers l’Île-de-France conservent des niveaux élevés, tandis que les zones plus éloignées offrent des marges de négociation plus importantes.

Les appartements intéressent principalement les investisseurs et les accédants, tandis que les maisons s’adressent à une clientèle familiale et patrimoniale.

Des loyers élevés et des rendements modérés

Le marché locatif senlisien affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 16,1 €/m², contre 16,4 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 16,2 €/m².

Rapportés à des prix d’achat élevés, ces niveaux se traduisent par des rendements locatifs modérés, plus adaptés à une logique patrimoniale qu’à une stratégie de rendement pur.

Combien coûte un T2 à Senlis ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 966 €/m² × 40 m² ≈ 118 640 €

: 2 966 €/m² × 40 m² ≈ 118 640 € Loyer mensuel estimatif : 16,1 €/m² × 40 m² ≈ 644 €

: 16,1 €/m² × 40 m² ≈ 644 € Rendement locatif brut : 6,5 % sur 12 mois.

Un rendement correct, cohérent avec un marché patrimonial sous influence francilienne.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage utile sur le fonctionnement du marché local. Les résidences secondaires représentent 2,6 % des logements, confirmant un marché majoritairement résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 9,6 %, un niveau relativement élevé pour une ville de cette taille.

La part de propriétaires occupants atteint 45 %, traduisant un bon équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 42 866 € (Insee 2023), est nettement supérieur à la moyenne nationale, soutenant des niveaux de prix élevés.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

