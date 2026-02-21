Prix de l’immobilier Bayonne : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Bayonne : prix de vente, loyers et indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au cœur du Pays basque, Bayonne bénéficie d’une attractivité durable, portée par son bassin d’emploi, sa proximité avec le littoral et son cadre de vie recherché. Cette attractivité se reflète depuis plusieurs années dans des niveaux de prix élevés, malgré des phases de correction ponctuelles.

Vous êtes propriétaire à Bayonne ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier bayonnais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier attractif, à prix élevés

À Bayonne, le prix moyen des appartements s’établit à 4 523 €/m², un niveau élevé qui reflète la forte attractivité du territoire.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 4 813 €/m², confirmant la tension sur l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 4 565 €/m², positionnant Bayonne parmi les marchés les plus chers du Sud-Ouest.

Appartements : une trajectoire globalement positive

Le marché des appartements montre une évolution contrastée. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,8 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–1,8 %).

Sur un an, la hausse atteint +0,7 %, avant un léger ajustement à moyen terme (–3,6 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste solide (+15,9 %), confirmant la résilience du segment.

Maisons : un repli à court et moyen terme

Le segment des maisons affiche une correction plus marquée. À court terme, les prix reculent (–1,5 % sur un mois, –1,3 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse atteint –4,1 %, et s’accentue à moyen terme (–10,0 % sur trois ans). Sur cinq ans, la hausse demeure toutefois positive (+7,8 %), traduisant un ajustement après une période de forte tension.

Des écarts de prix selon les quartiers

À Bayonne, les écarts de prix restent sensibles selon les quartiers. Les secteurs centraux et bien desservis conservent une meilleure résistance des valeurs, tandis que certains quartiers périphériques enregistrent des ajustements plus visibles, notamment sur les maisons.

La rareté de l’offre, conjuguée à une demande toujours soutenue, limite cependant les baisses durables.

Des loyers élevés, mais des rendements modérés

Le marché locatif bayonnais affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 15,1 €/m², contre 19,2 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 15,6 €/m².

En revanche, compte tenu des prix d’achat élevés, les rendements locatifs restent modérés, en particulier sur l’habitat individuel.

Combien coûte un T2 à Bayonne ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 4 523 €/m² × 40 m² ≈ 180 920 €

4 523 €/m² × 40 m² ≈ 180 920 € Loyer mensuel estimatif : 15,1 €/m² × 40 m² ≈ 604 €

15,1 €/m² × 40 m² ≈ 604 € Rendement locatif brut : 4,0 % sur 12 mois.

Un rendement plus faible, caractéristique d’un marché patrimonial.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques locales. Les résidences secondaires représentent 4,4 % des logements, traduisant un marché avant tout résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 6,4 %, un niveau contenu.

La part de propriétaires occupants atteint 37 %, reflétant une forte présence locative.

Le revenu médian, établi à 31 628 € (Insee 2023), reste cohérent avec les niveaux de prix observés.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date pour cette commune, ce qui invite à s’appuyer davantage sur les autres indicateurs de marché.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².







