Prix de l’immobilier Vienne : Les clés du marché en février 2026

Située dans le département de l’Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Vienne bénéficie d’un positionnement stratégique entre Lyon et Valence, qui influence fortement son marché immobilier. Ville d’histoire et de patrimoine, elle attire à la fois des ménages en quête d’accession plus abordable que dans la métropole lyonnaise et des investisseurs attentifs aux rendements.

Vous êtes propriétaire à Vienne ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier viennois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier accessible à l’échelle régionale

À Vienne, le prix moyen des appartements s’établit à 2 374 €/m², un niveau relativement accessible au regard des grandes agglomérations voisines.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 396 €/m², traduisant une prime nette pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 592 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché viennois.

Appartements : une correction à moyen terme

Le marché des appartements montre des signaux contrastés. À court terme, les prix progressent légèrement (+1,0 % sur un mois, +0,3 % sur trois mois).

En revanche, sur un an, la tendance est orientée à la baisse (–4,6 %), avant un léger redressement à plus long terme (–2,1 % sur trois ans, +12,4 % sur cinq ans). Ces évolutions traduisent un marché en phase d’ajustement après plusieurs années de hausse.

Maisons : une dynamique plus favorable

Le segment des maisons affiche une trajectoire plus positive. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,8 % sur un mois, –1,0 % sur trois mois), mais la tendance s’inverse sur un an avec une hausse de +6,3 %.À moyen et long terme, la progression se confirme (–0,8 % sur trois ans, +15,8 % sur cinq ans), portée par une demande soutenue pour les maisons familiales dans un contexte de report depuis les marchés plus chers.

Des écarts de prix liés à la typologie des biens

À Vienne, le marché est équilibré entre appartements et maisons. Les appartements attirent une clientèle d’accédants et d’investisseurs à la recherche de prix plus accessibles, tandis que les maisons répondent à une demande résidentielle plus familiale.

La localisation et l’état du bien jouent un rôle clé dans la négociation, notamment dans un marché devenu plus sélectif.

Des loyers corrects, des rendements équilibrés

Le marché locatif viennois reste dynamique. Les appartements se louent en moyenne 12,8 €/m², contre 14,8 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 13,3 €/m².

Ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs corrects, en phase avec un marché de ville intermédiaire.

Combien coûte un T2 à Vienne ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 374 €/m² × 40 m² ≈ 94 960 €

: 2 374 €/m² × 40 m² ≈ 94 960 € Loyer mensuel estimatif : 12,8 €/m² × 40 m² ≈ 512 €

: 12,8 €/m² × 40 m² ≈ 512 € Rendement locatif brut : 6,5 % sur 12 mois.

Un rendement attractif pour les investisseurs recherchant un bon compromis entre prix d’achat et demande locative.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local.

Les résidences secondaires représentent 1,2 % des logements, confirmant un marché très majoritairement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 40 %, traduisant une mobilité résidentielle non négligeable.

Le revenu médian, établi à 30 939 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale, cohérent avec les niveaux de prix observés.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

