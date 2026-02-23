Immobilier : La vente interactive peut-elle remplacer le mandat classique ?
Avec 1 800 ventes en moins de trois ans, Squarimo accélère le déploiement de la vente interactive. Son CEO, Quentin Saint-Guilhem, veut en faire un nouveau standard de transaction en France.
- Squarimo revendique plus de 1 800 ventes organisées en moins de trois ans et près de 1 400 professionnels accompagnés depuis sa création en 2022.
- La plateforme Squarimo propose trois formats de vente interactive — prix progressif, prix dégressif et prix libre — via un mandat de recherche d’acquéreur.
- Squarimo indique que plus de 350 ventes sont actuellement en cours sur sa plateforme et qu’un déploiement national est engagé avec Foncia Transaction.
Avec plus de 1800 ventes en 3 ans, la plateforme de vente immobilière intéractive Squarimo accélère son développement. Le spécialiste de la vente immobilière interactive entend proposer une alternative concrète et performante au mandat de vente classique.
Une réponse concrète aux limites du mandat de vente traditionnel
Depuis des décennies, le mandat de vente classique impose un prix figé, qui pousse les vendeurs à toujours tirer le prix vers le haut, ce qui est anti stratégique pour eux et peut, dans certains cas, inscrire un plafond de verre pour vendre au prix qu’un acquéreur est prêt à payer.
Résultat : des biens surévalués qui stagnent sur le marché, des négociations longues et incertaines, des agents coincés entre les attentes du vendeur et la réalité du marché, des vendeurs frustrés et, enfin des acheteurs susceptibles de subir une perte de chance.
Squarimo propose une autre approche : la vente interactive, fondée sur le mandat de recherche d’acquéreur, qui permet de vendre un bien sans limite de prix, au prix réel que le marché est prêt à offrir.
La plateforme défend un autre mécanisme, fondé sur le mandat de recherche d’acquéreur. Les offres sont recueillies dans une salle de vente virtuelle pendant une période définie. Le prix final correspond alors au niveau atteint par les propositions formulées par les acheteurs. Selon l’entreprise, ce modèle permet de vendre un bien au prix que le marché est prêt à offrir.
Trois formats pour adapter la stratégie de vente
Squarimo propose trois formats de vente permettant d’adapter la stratégie du bien au marché local et au profil du vendeur.
Le format à prix progressif démarre à partir d’un prix de première offre possible, les acquéreurs formulant ensuite des propositions à la hausse.
Le format à prix dégressif fonctionne à l’inverse. Le prix baisse progressivement jusqu’à ce qu’un acheteur se positionne.
Le format à prix libre laisse aux candidats la possibilité de proposer directement le montant qu’ils souhaitent.
Une montée en puissance auprès des professionnels de l’immobilier
Créée en 2022, la société revendique près de 1 400 professionnels accompagnés et plus de 1 800 ventes organisées en moins de trois ans. Elle précise que plus de 350 ventes sont actuellement en cours sur sa plateforme.
L’entreprise déploie par ailleurs sa solution à l’échelle nationale avec Foncia Transaction, l’un des principaux réseaux immobiliers du pays. Ce partenariat constitue, pour Squarimo, une étape supplémentaire dans la diffusion de la vente interactive auprès des grands acteurs du secteur.
Transformer les méthodes de vente immobilières
« La vente interactive Squarimo s’impose comme une véritable alternative à la vente classique », affirme Quentin Saint-Guilhem, CEO de Squarimo. La vente intéractive permet de raccourcir les délais de vente, d’augmenter la transparence pour les acquéreurs, d’engager une compétition saine pour atteindre le meilleur prix, d’aligner les transactions avec la réalité du marché et de renforcer la posture ainsi que l’image des agents.
La plateforme met également en avant une transparence accrue pour les acquéreurs, grâce à un cadre structuré de mise en concurrence des offres. L’objectif affiché consiste à faire émerger le meilleur prix possible et à aligner la transaction sur la réalité du marché.
« Le mandat de vente classique fige le prix et limite le potentiel du vendeur. La vente interactive libère ce plafond de verre et redonne à l’agent son vrai rôle : représenter le premier intérêt du vendeur, qui est de vendre au meilleur prix possible et éviter la perte de chance pour les acheteurs qui sont prêts à payer plus lorsqu’ils ont un véritable coup de cœur. Notre ambition est simple : faire de la vente interactive le nouveau standard de la transaction immobilière en France. », concut Quentin Saint-Guilhem, CEO de Squarimo.