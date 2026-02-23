Immobilier : La vente interactive peut-elle remplacer le mandat classique ?

Avec 1 800 ventes en moins de trois ans, Squarimo accélère le déploiement de la vente interactive. Son CEO, Quentin Saint-Guilhem, veut en faire un nouveau standard de transaction en France.

Avec plus de 1800 ventes en 3 ans, la plateforme de vente immobilière intéractive Squarimo accélère son développement. Le spécialiste de la vente immobilière interactive entend proposer une alternative concrète et performante au mandat de vente classique.

Newsletter MySweetimmo

Une réponse concrète aux limites du mandat de vente traditionnel

Depuis des décennies, le mandat de vente classique impose un prix figé, qui pousse les vendeurs à toujours tirer le prix vers le haut, ce qui est anti stratégique pour eux et peut, dans certains cas, inscrire un plafond de verre pour vendre au prix qu’un acquéreur est prêt à payer.

Résultat : des biens surévalués qui stagnent sur le marché, des négociations longues et incertaines, des agents coincés entre les attentes du vendeur et la réalité du marché, des vendeurs frustrés et, enfin des acheteurs susceptibles de subir une perte de chance.

Squarimo propose une autre approche : la vente interactive, fondée sur le mandat de recherche d’acquéreur, qui permet de vendre un bien sans limite de prix, au prix réel que le marché est prêt à offrir.

La plateforme défend un autre mécanisme, fondé sur le mandat de recherche d’acquéreur. Les offres sont recueillies dans une salle de vente virtuelle pendant une période définie. Le prix final correspond alors au niveau atteint par les propositions formulées par les acheteurs. Selon l’entreprise, ce modèle permet de vendre un bien au prix que le marché est prêt à offrir.

À lire aussi IA et agents immobiliers : 7 réflexes pour rester incontournable

Trois formats pour adapter la stratégie de vente

Squarimo propose trois formats de vente permettant d’adapter la stratégie du bien au marché local et au profil du vendeur.

Le format à prix progressif démarre à partir d’un prix de première offre possible, les acquéreurs formulant ensuite des propositions à la hausse.

Le format à prix dégressif fonctionne à l’inverse. Le prix baisse progressivement jusqu’à ce qu’un acheteur se positionne.

Le format à prix libre laisse aux candidats la possibilité de proposer directement le montant qu’ils souhaitent.

Une montée en puissance auprès des professionnels de l’immobilier

Créée en 2022, la société revendique près de 1 400 professionnels accompagnés et plus de 1 800 ventes organisées en moins de trois ans. Elle précise que plus de 350 ventes sont actuellement en cours sur sa plateforme.

L’entreprise déploie par ailleurs sa solution à l’échelle nationale avec Foncia Transaction, l’un des principaux réseaux immobiliers du pays. Ce partenariat constitue, pour Squarimo, une étape supplémentaire dans la diffusion de la vente interactive auprès des grands acteurs du secteur.

Transformer les méthodes de vente immobilières

« La vente interactive Squarimo s’impose comme une véritable alternative à la vente classique », affirme Quentin Saint-Guilhem, CEO de Squarimo. La vente intéractive permet de raccourcir les délais de vente, d’augmenter la transparence pour les acquéreurs, d’engager une compétition saine pour atteindre le meilleur prix, d’aligner les transactions avec la réalité du marché et de renforcer la posture ainsi que l’image des agents.

La plateforme met également en avant une transparence accrue pour les acquéreurs, grâce à un cadre structuré de mise en concurrence des offres. L’objectif affiché consiste à faire émerger le meilleur prix possible et à aligner la transaction sur la réalité du marché.

« Le mandat de vente classique fige le prix et limite le potentiel du vendeur. La vente interactive libère ce plafond de verre et redonne à l’agent son vrai rôle : représenter le premier intérêt du vendeur, qui est de vendre au meilleur prix possible et éviter la perte de chance pour les acheteurs qui sont prêts à payer plus lorsqu’ils ont un véritable coup de cœur. Notre ambition est simple : faire de la vente interactive le nouveau standard de la transaction immobilière en France. », concut Quentin Saint-Guilhem, CEO de Squarimo.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements