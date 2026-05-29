Immobilier de prestige Paris : Pourquoi les prix résistent mieux qu’ailleurs

A Paris, portés par les acheteurs étrangers, les prix des biens d’exception se maintiennent face à l’immobilier résidentiel classique qui a connu des corrections significatives. Néanmoins, ce marché est devenu beaucoup plus sélectif. Seuls les biens rares, rénovés et très bien situés performent.

Alors que les marchés financiers restent marqués par l’incertitude et que les investisseurs recherchent des actifs tangibles, l’immobilier de prestige à Paris continue de faire figure de valeur de référence. Mais selon le réseau Vaneau, qui détaille grandes tendances du deuxième trimestre 2026, ce marché n’échappe pas à une évolution de fond : les acheteurs se montrent beaucoup plus sélectifs qu’auparavant.

Newsletter MySweetimmo

À Paris, le prestige résiste mieux que le résidentiel classique

Selon Vaneau, les biens d’exception situés dans la capitale affichent aujourd’hui des prix médians autour de 17 000 €/m². Certains actifs ultra-prime dépassent même plusieurs dizaines de millions d’euros, évoluant dans un segment largement décorrélé du marché résidentiel traditionnel.

Cette résistance contraste avec l’évolution du marché classique. Toujours selon Vaneau, les prix du résidentiel ont reculé d’environ 12 % depuis 2022. Dans le même temps, certains biens de prestige ont continué à progresser grâce à leur rareté et à leur emplacement.

Le marché haut de gamme repose en effet sur des fondamentaux spécifiques : une offre limitée, des adresses recherchées et une clientèle internationale qui demeure active malgré les incertitudes économiques.

L’immobilier de prestige conserve également une logique patrimoniale de long terme. Vaneau souligne que la durée moyenne de détention de ces biens dépasse 30 ans, contre 7 à 10 ans pour l’immobilier résidentiel classique. Une temporalité qui traduit davantage une stratégie de transmission et de conservation du patrimoine qu’une logique spéculative.

À lire aussi Immobilier Ile-de-France : Des prix stables et des ventes qui reculent encore légèrement

Les acquéreurs étrangers restent très présents

La clientèle internationale demeure un moteur essentiel du marché parisien du luxe.

Chez Vaneau, les acheteurs étrangers représentent 28 % des ventes réalisées. Cette proportion varie fortement selon les secteurs. Elle dépasse 45 % dans le VIIe arrondissement et atteint plus de 18 % dans le XVe arrondissement. Les VIIe et XVIe arrondissements restent parmi les plus recherchés, tandis que le secteur de La Motte-Picquet Grenelle, dans le XVe, attire une clientèle étrangère de plus en plus nombreuse.

Les acquéreurs proviennent principalement des États-Unis, d’Asie et du Moyen-Orient. Le réseau observe également la poursuite de l’intérêt de la diaspora chinoise pour Paris, notamment dans une logique de pied-à-terre européen destiné aux activités professionnelles.

Cette clientèle privilégie des biens haut de gamme prêts à habiter : appartements entièrement rénovés, prestations de luxe, équipements connectés et décoration soignée figurent parmi les critères les plus recherchés.

À lire aussi Immobilier : Pourquoi tant de propriétaires restent dans un logement trop grand

Un marché devenu plus sélectif qu’une simple valeur refuge

Si l’immobilier de prestige est souvent présenté comme une valeur refuge, cette lecture apparaît aujourd’hui plus nuancée.

Selon Vaneau, les écarts de performance entre les biens se creusent. Les logements bénéficiant d’un emplacement irréprochable, d’une rénovation de qualité et de prestations haut de gamme trouvent rapidement preneur. À l’inverse, les biens nécessitant des travaux ou présentant des défauts de localisation suscitent davantage de négociations.

La rareté devient ainsi un critère déterminant. Les acquéreurs fortunés, français comme internationaux, privilégient désormais les actifs les plus sécurisés sur le plan patrimonial.

À l’échelle mondiale, l’immobilier représente plus de 20 % du portefeuille des grandes fortunes et près de 44 % d’entre elles envisagent d’accroître leur exposition à cette classe d’actifs, rappelle Vaneau. Malgré les incertitudes économiques et politiques, Paris continue de bénéficier d’une image favorable auprès de ces investisseurs.

« Dans un environnement économique marqué par la persistance des incertitudes, entre tensions géopolitiques, cycles monétaires mouvants et volatilité des marchés financiers, la notion de « valeur refuge » est plus que jamais au cœur des stratégies d’investissement. Historiquement, l’immobilier haut de gamme repose sur des critères, des fondamentaux solides : une offre limitée et rare, des emplacements d’exception et une demande internationale structurelle », conclut Alexandra Leca, Directrice Générale du Groupe Vaneau.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements