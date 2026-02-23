Prix de l’immobilier Bourg-en-Bresse : les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Bourg-en-Bresse : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-en-Bresse est une ville moyenne qui joue un rôle de pôle administratif et économique à l’échelle locale. Son marché immobilier se distingue par des prix encore accessibles, notamment sur le segment des appartements, dans un contexte où les dynamiques varient sensiblement selon les types de biens.

Vous êtes propriétaire à Bourg-en-Bresse ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Bourg-en-Bresse, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier encore abordable, malgré des trajectoires contrastées

Avec un prix moyen des appartements établi à 1 931 €/m², Bourg-en-Bresse figure parmi les villes moyennes les plus accessibles de la région. Ce niveau de prix contraste avec celui des grandes métropoles d’Auvergne-Rhône-Alpes, tout en offrant un cadre de vie urbain structuré et des services de proximité.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 2 520 €/m², traduisant une valorisation plus soutenue dans un contexte où la demande pour l’espace reste forte. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » s’établit à 2 060 €/m², confirmant une hiérarchie de prix relativement classique.

À lire aussi Prix de l’immobilier Millau : Les clés du marché en février 2026

Appartements : une correction récente, mais une tendance de fond encore positive

À court terme, le marché des appartements montre des signes de stabilisation après correction. Les prix progressent légèrement sur un mois (+1,0 %) et sur trois mois (+0,3 %), mais affichent un recul sur un an (–4,6 %). Cette baisse annuelle s’inscrit dans un mouvement plus large observé dans de nombreuses villes moyennes depuis 2024, après la phase de tension post-Covid.

Sur un horizon plus long, la tendance reste toutefois favorable. Sur cinq ans, les prix des appartements progressent de +7,7 %, traduisant une évolution structurelle positive, même si le rythme demeure modéré comparé à certaines agglomérations plus tendues.

À lire aussi Prix de l’immobilier à Périgueux : Les clés du marché en février 2026

Maisons : une dynamique plus solide sur l’ensemble des horizons

Le marché des maisons apparaît plus résilient à Bourg-en-Bresse. Après une légère baisse à très court terme (–0,8 % sur un mois, –1,0 % sur trois mois), les prix repartent nettement à la hausse sur un an (+6,3 %).

Sur le long terme, la dynamique est encore plus marquée : +4,3 % sur trois ans et surtout +16,0 % sur cinq ans. Cette progression confirme l’attrait durable pour les maisons dans un territoire où elles représentent 21 % du parc immobilier.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

Comme dans de nombreuses villes moyennes, les prix au mètre carré à Bourg-en-Bresse varient sensiblement selon la taille et l’usage des logements. Les petites surfaces, notamment les T2, restent particulièrement recherchées, en particulier par les investisseurs, en raison de leur accessibilité et de leur bonne liquidité sur le marché locatif.

À l’inverse, les logements familiaux de grande taille (T4 et plus) affichent des niveaux de prix plus modérés au mètre carré, reflet d’une demande plus ciblée et d’un marché moins tendu. Cette segmentation souligne l’importance de la typologie du bien dans toute stratégie d’achat ou d’investissement.

Des loyers modérés, mais une vigilance sur la vacance

Côté location, les loyers demeurent globalement accessibles. Les appartements se louent en moyenne 12,4 €/m², contre 13,3 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,6 €/m².

Ces niveaux permettent d’envisager des rendements attractifs, mais doivent être analysés à la lumière du taux de vacance, relativement élevé à 10,9 %. Ce chiffre suggère un marché locatif moins tendu que dans les grandes métropoles, avec un risque de vacance à anticiper selon les quartiers et la typologie des biens.

Combien coûte un T2 à Bourg-en-Bresse ?

Pour parler concret, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m², afin de faciliter les comparaisons entre villes.

Prix d’achat estimatif : 1 931 €/m² × 40 m² ≈ 77 240 €

: 1 931 €/m² × 40 m² ≈ 77 240 € Loyer mensuel estimatif : 12,4 €/m² × 40 m² ≈ 496 €

: 12,4 €/m² × 40 m² ≈ 496 € Rendement locatif brut : 7,7 % sur 12 mois.

: 7,7 % sur 12 mois.

Un niveau de rendement qui place Bourg-en-Bresse parmi les villes intéressantes pour les investisseurs recherchant un ticket d’entrée modéré, sous réserve d’une sélection rigoureuse du bien.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 2,5 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel, peu soumis à la pression touristique. La part de propriétaires occupants atteint 37 %, traduisant une mobilité résidentielle non négligeable.

Le revenu médian, établi à 28 935 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, contribuant à maintenir une certaine accessibilité pour les ménages locaux.

Les délais de vente moyens (DVM) ne sont pas communiqués à date pour cette commune, ce qui invite à s’appuyer davantage sur les autres indicateurs de fluidité du marché, notamment la vacance et les évolutions de prix.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Bourg-en-Bresse reste un marché accessible, en particulier pour les primo-accédants. La correction récente observée sur les prix des appartements peut offrir des opportunités d’achat, à condition de se projeter sur le long terme et de rester attentif à la qualité du bien et à son emplacement. Si vous vendez. Dans un contexte de marché plus contrasté, la stratégie de vente doit être ajustée avec soin. Le positionnement au juste prix et la qualité de présentation du bien sont déterminants pour limiter les délais de vente et sécuriser la transaction. Si vous investissez. Les niveaux de loyers et le ticket d’entrée relativement modéré permettent d’envisager des rendements locatifs attractifs, notamment sur les petites surfaces. Le taux de vacance impose toutefois une sélection rigoureuse des quartiers et des biens.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-démographiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².









Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements