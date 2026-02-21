Prix de l’immobilier Agen : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Agen : prix de vente, loyers et indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département du Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine, Agen est une ville moyenne au positionnement résidentiel affirmé. Son marché immobilier reste marqué par des prix accessibles, ce qui continue d’attirer des ménages en quête d’accession à la propriété et des investisseurs orientés rendement.

Vous êtes propriétaire à Agen ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier agenais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier accessible à l’échelle régionale

À Agen, le prix moyen des appartements s’établit à 1 695 €/m², un niveau bas à l’échelle nationale.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 2 002 €/m², traduisant une prime modérée pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 792 €/m², confirmant le positionnement accessible du marché agenais.

Appartements : un marché en léger retrait

Le marché des appartements montre des signes de repli. À court terme, les prix reculent (–0,8 % sur un mois, –1,5 % sur trois mois).

Sur un an, l’évolution est négative (–1,2 %), avant une stabilisation à moyen terme (–2,2 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste toutefois positive (+10,0 %), traduisant un rattrapage progressif malgré des ajustements récents.

Maisons : une dynamique plus favorable

Le segment des maisons se montre plus dynamique. À court terme, les prix progressent (+0,9 % sur un mois, +3,1 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +7,5 %, confirmant l’attractivité de l’habitat individuel. À moyen et long terme, la tendance reste positive (–2,0 % sur trois ans, mais +5,5 % sur cinq ans).

Des écarts de prix modérés selon les secteurs

À Agen, les écarts de prix restent contenus. Les quartiers proches du centre-ville et des équipements conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que certaines zones périphériques restent particulièrement accessibles.

Les maisons attirent une clientèle familiale locale, tandis que les appartements intéressent principalement les investisseurs.

Des loyers modérés et des rendements élevés

Le marché locatif agenais affiche des loyers modérés. Les appartements se louent en moyenne 11,8 €/m², contre 11,9 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 11,8 €/m².

Compte tenu des faibles prix d’achat, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs élevés, parmi les plus attractifs de cette série de villes.

Combien coûte un T2 à Agen ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 695 €/m² × 40 m² ≈ 67 800 €

: 1 695 €/m² × 40 m² ≈ 67 800 € Loyer mensuel estimatif : 11,8 €/m² × 40 m² ≈ 472 €

: 11,8 €/m² × 40 m² ≈ 472 € Rendement locatif brut : 8,4 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, cohérent avec un marché orienté investissement locatif.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques locales. Les résidences secondaires représentent 4,8 % des logements, traduisant un marché très majoritairement résidentiel. Le taux de logements vacants atteint 15,5 %, un niveau élevé qui pèse sur la dynamique des prix.

La part de propriétaires occupants s’établit à 32 %, indiquant une forte présence locative.

Le revenu médian, établi à 27 140 € (Insee 2023), est inférieur à la moyenne nationale, ce qui contribue à maintenir des niveaux de prix bas.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

