Prix de l’immobilier Bergerac : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Bergerac : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, Bergerac est une ville moyenne à forte attractivité résidentielle et touristique, portée par son cadre de vie, son bassin d’emplois local et son rayonnement auprès des acquéreurs en quête d’espace. Son marché immobilier se distingue par des prix encore accessibles et une très forte prédominance des maisons.

Les derniers indicateurs traduisent un marché globalement stable à court terme, mais bien orienté sur le long terme. Analyse détaillée à partir des chiffres arrêtés au 1er février 2026.

Vous êtes propriétaire à Bergerac ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Bergerac, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier accessible, dominé par l’habitat individuel

À Bergerac, le prix moyen des appartements s’établit à 1 636 €/m², un niveau attractif qui continue de séduire les primo-accédants et les investisseurs.

Sur le segment des maisons, très majoritaires dans le parc local (63 % des logements), le prix moyen atteint 1 822 €/m², confirmant un marché encore très accessible pour des biens familiaux. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 759 €/m², positionnant Bergerac parmi les villes abordables de la série.

Appartements : une stabilité à court terme, une hausse marquée sur cinq ans

Le marché des appartements connaît quelques ajustements à court terme. Les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –1,5 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –1,2 %, traduisant une phase de consolidation.

À moyen terme, les prix progressent légèrement (+0,2 % sur trois ans), tandis que la hausse est nette sur cinq ans (+17,1 %). Cette dynamique reflète un rattrapage progressif après une longue période de prix bas.

Maisons : un marché plus cyclique, mais bien orienté sur le long terme

Le marché des maisons affiche une évolution plus contrastée. À court terme, les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –2,1 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –1,1 %.

Sur trois ans, le recul est plus marqué (–4,8 %), avant un redressement observé sur cinq ans (+12,1 %). Ces évolutions traduisent un marché sensible aux cycles, mais soutenu par une demande structurelle pour l’habitat individuel.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Bergerac, la typologie du logement influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, restent recherchées par les investisseurs, attirés par des rendements élevés et un ticket d’entrée modéré.

Les maisons familiales, très présentes dans le parc, constituent le cœur du marché résidentiel, avec des prix au mètre carré encore accessibles pour des biens de grande taille.

Des loyers modérés, mais une vacance à intégrer

Le marché locatif bergeracois reste abordable. Les appartements se louent en moyenne 11,8 €/m², contre 11,1 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 11,3 €/m².

Avec un taux de vacance de 12,4 %, le marché locatif impose une vigilance particulière dans le choix des emplacements et des typologies, afin de sécuriser la rentabilité.

Combien coûte un T2 à Bergerac ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 636 €/m² × 40 m² ≈ 65 440

: 1 636 €/m² × 40 m² ≈ 65 440 Loyer mensuel estimatif : 11,8 €/m² × 40 m² ≈ 472 €

: 11,8 €/m² × 40 m² ≈ 472 € Rendement locatif brut : 8,6 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, qui positionne Bergerac parmi les villes attractives pour l’investissement locatif, sous réserve d’une bonne maîtrise du risque de vacance.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché bergeracois. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 4,5 % des logements, traduisant une attractivité touristique réelle mais modérée. La part de propriétaires occupants atteint 52 %, indiquant un ancrage résidentiel marqué.

Le revenu médian, établi à 28 695 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, mais invite à une attention particulière à la solvabilité sur certains segments du marché.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Bergerac offre des opportunités intéressantes pour accéder à la propriété à un coût maîtrisé, notamment pour les ménages souhaitant privilégier l’espace et la qualité de vie. Si vous vendez. Dans un marché relativement équilibré, le positionnement au juste prix reste essentiel, en particulier sur le segment des maisons, plus sensible aux cycles. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont élevés, mais la vacance impose une sélection rigoureuse des biens et des quartiers pour sécuriser la rentabilité.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².





