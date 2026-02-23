Prix de l’immobilier Cagnes-sur-Mer : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Cagnes-sur-Mer : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Cagnes-sur-Mer bénéficie d’une situation stratégique entre Nice et Antibes, à la croisée des dynamiques résidentielles et touristiques du littoral azuréen. Son marché immobilier affiche des niveaux de prix élevés, portés par l’attractivité du cadre de vie et la proximité du bassin d’emplois niçois.

Vous êtes propriétaire à Cagnes-sur-Mer ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Cagnes-sur-Mer, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier cher, porté par l’attractivité du littoral

À Cagnes-sur-Mer, le prix moyen des appartements s’établit à 5 184 €/m², un niveau élevé mais cohérent avec le positionnement de la commune sur le littoral azuréen. La demande reste soutenue, alimentée par les résidences principales, les résidences secondaires et l’investissement locatif.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 5 692 €/m², traduisant une valorisation supérieure dans un territoire où elles restent relativement recherchées. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 5 302 €/m², confirmant le statut premium du marché cagnois.

Appartements : une dynamique toujours très favorable

Le marché des appartements demeure orienté à la hausse. À court terme, les prix progressent de +1,5 % sur un mois et de +4,3 % sur trois mois, traduisant une demande soutenue malgré un contexte de taux encore contraint.

Sur un an, la hausse atteint +9,5 %, confirmant la solidité du marché. À plus long terme, la progression reste marquée, avec +10,8 % sur trois ans et surtout +21,9 % sur cinq ans, illustrant l’attractivité durable de la commune.

Maisons : un marché plus contrasté à moyen terme

Le segment des maisons affiche une trajectoire plus nuancée. À très court terme, les prix sont stables (0,0 % sur un mois) et en léger repli sur trois mois (–1,8 %). Sur un an, la baisse atteint –2,3 %, traduisant un ajustement après plusieurs années de hausse.

Sur trois ans, le recul s’établit à –3,3 %, avant une nette progression observée sur cinq ans (+15,7 %). Ces évolutions témoignent d’un marché des maisons sensible aux cycles, mais soutenu par une attractivité de long terme.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Cagnes-sur-Mer, la typologie du logement joue un rôle clé dans la formation des prix. Les petites surfaces, notamment les T2, restent très recherchées, en particulier par les investisseurs et les acquéreurs de résidences secondaires, ce qui soutient fortement les prix au mètre carré.

Les logements familiaux de grande taille et certaines maisons affichent des niveaux de prix plus hétérogènes, en fonction de leur localisation, de leur vue et de leur rareté. Cette segmentation impose une analyse fine avant toute décision d’achat ou d’investissement.

Des loyers élevés dans un marché locatif tendu

Le marché locatif cagnois affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 18,9 €/m², tandis que les maisons atteignent 23,5 €/m². Tous biens confondus, le loyer moyen ressort à 20,0 €/m².

Ces niveaux soutiennent l’attractivité de l’investissement locatif, d’autant plus que le taux de vacance reste relativement faible (5,5 %), traduisant un marché locatif tendu.

Combien coûte un T2 à Cagnes-sur-Mer ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 5 184 €/m² × 40 m² ≈ 207 360 €

: 5 184 €/m² × 40 m² ≈ 207 360 € Loyer mensuel estimatif : 18,9 €/m² × 40 m² ≈ 756 €

: 18,9 €/m² × 40 m² ≈ 756 € Rendement locatif brut : 4,4 % sur 12 mois.

Un rendement modéré, mais cohérent avec un marché patrimonial très recherché.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 15,2 % des logements, traduisant une forte attractivité touristique et résidentielle. La part de propriétaires occupants atteint 58 %, signe d’un ancrage résidentiel marqué.

Le revenu médian, établi à 36 774 € (Insee 2023), figure parmi les plus élevés du département, ce qui contribue à soutenir la capacité d’achat locale malgré des niveaux de prix élevés.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Acheter à Cagnes-sur-Mer s’inscrit avant tout dans une logique patrimoniale. La forte dynamique des prix des appartements invite à une sélection rigoureuse des biens et des emplacements pour sécuriser son investissement sur la durée. Si vous vendez. Dans un marché toujours porteur, les biens bien situés et correctement valorisés continuent de se vendre dans de bons délais. Le positionnement au juste prix reste toutefois essentiel, notamment sur le segment des maisons. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont plus contenus que dans les villes moyennes, mais la tension locative et l’attractivité durable de la commune offrent une certaine sécurité. Les petites surfaces bien situées demeurent les plus recherchées.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-démographiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².







