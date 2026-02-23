Prix de l’immobilier Cassis : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Cassis : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Cassis est l’un des marchés immobiliers les plus exclusifs du littoral méditerranéen. Portée par un cadre naturel exceptionnel, une offre foncière extrêmement contrainte et une forte attractivité touristique, la commune affiche des niveaux de prix parmi les plus élevés du département.

Vous êtes propriétaire à Cassis ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose une lecture des tendances du marché immobilier à Cassis, fondée sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier ultra-premium, porté par la rareté

À Cassis, le prix moyen des appartements atteint 7 604 €/m², un niveau exceptionnel qui reflète la rareté de l’offre et la très forte attractivité de la commune. Ce marché s’adresse majoritairement à une clientèle patrimoniale, nationale et internationale.

Sur le segment des maisons, le prix moyen s’établit à 8 952 €/m², traduisant une valorisation encore plus marquée de l’habitat individuel, dans une commune où il reste peu représenté. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 8 069 €/m², confirmant le positionnement ultra-haut de gamme du marché cassiden.

Appartements : une dynamique toujours positive sur le long terme

Le marché des appartements affiche une relative stabilité à court terme. Les prix reculent légèrement sur un mois (–0,4 %) et stagnent sur trois mois (0,0 %), traduisant une phase d’ajustement après une forte hausse.

Sur un an, la progression atteint +6,6 %, confirmant une dynamique toujours favorable. À plus long terme, les prix évoluent de –1,4 % sur trois ans, avant de repartir nettement à la hausse sur cinq ans (+12,0 %). Ces évolutions témoignent d’un marché résilient, moins sensible aux cycles classiques.

Maisons : un marché patrimonial très recherché

Le segment des maisons reste particulièrement convoité. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,2 % sur un mois, +2,3 % sur trois mois). Sur un an, la hausse s’établit à +1,4 %, traduisant une demande soutenue malgré des niveaux de prix déjà très élevés.

Sur trois ans, une correction est observée (–2,3 %), mais la tendance demeure positive sur cinq ans, avec une progression de +9,8 %. La rareté de l’offre continue de jouer un rôle déterminant dans la formation des prix.

Des écarts de prix marqués selon la typologie des biens

À Cassis, la typologie du logement influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, souvent destinées à une clientèle de résidences secondaires ou à de la location saisonnière, affichent des prix très élevés au mètre carré.

Les maisons et grands logements, extrêmement rares, constituent des biens patrimoniaux d’exception, recherchés pour leur emplacement, leur vue et leur potentiel de valorisation à long terme.

Des loyers élevés, mais des rendements limités

Le marché locatif cassiden affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 16,9 €/m², contre 19,3 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 17,7 €/m².

En revanche, les rendements locatifs restent faibles (autour de 2,6 à 2,7 %), en raison de prix d’acquisition très élevés. L’investissement locatif s’inscrit ici avant tout dans une logique patrimoniale.

Combien coûte un T2 à Cassis ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 7 604 €/m² × 40 m² ≈ 304 160 €

: 7 604 €/m² × 40 m² ≈ 304 160 € Loyer mensuel estimatif : 16,9 €/m² × 40 m² ≈ 676 €

: 16,9 €/m² × 40 m² ≈ 676 € Rendement locatif brut : 2,7 % sur 12 mois.

Un rendement modeste, cohérent avec un marché d’exception à vocation patrimoniale.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché cassiden. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 34,9 % des logements, traduisant une très forte attractivité touristique et résidentielle. La part de propriétaires occupants atteint 57 %, indiquant un ancrage résidentiel marqué.

Le revenu médian, établi à 45 607 € (Insee 2023), figure parmi les plus élevés du département, soutenant la capacité d’achat d’une clientèle à fort pouvoir d’achat.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Acheter à Cassis relève d’un choix patrimonial de long terme. La rareté de l’offre impose une forte réactivité et une sélection rigoureuse des biens. Si vous vendez. Dans un marché ultra-sélectif, les biens de qualité et bien situés continuent de se vendre à des niveaux élevés. Le positionnement au juste prix reste toutefois déterminant. Si vous investissez. L’investissement locatif vise ici avant tout la sécurisation patrimoniale plutôt que la recherche de rendement. Les opportunités existent, mais restent très ciblées.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

