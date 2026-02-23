Prix de l’immobilier La Ciotat : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à La Ciotat avec les prix de vente, les loyers et les indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, La Ciotat bénéficie d’une attractivité croissante, portée par son littoral, son cadre de vie et sa proximité avec Marseille et Toulon. Longtemps restée plus accessible que ses voisines, la commune a connu une forte revalorisation immobilière ces dernières années.

Vous êtes propriétaire à La Ciotat ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à La Ciotat, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier dynamique, porté par l’attractivité du littoral

À La Ciotat, le prix moyen des appartements s’établit à 5 111 €/m², un niveau élevé qui traduit le rattrapage opéré par la commune ces dernières années. La demande reste soutenue, alimentée par les résidences principales, secondaires et l’investissement locatif.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 5 722 €/m², reflétant la rareté de ce type de biens sur le littoral. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 5 309 €/m², confirmant le positionnement haut de gamme du marché ciotaden.

Appartements : une hausse solide sur tous les horizons

Le marché des appartements reste bien orienté. À court terme, les prix reculent légèrement sur un mois (–0,2 %), avant de progresser de +1,4 % sur trois mois, traduisant un marché actif.Sur un an, la hausse atteint +6,6 %, confirmant la dynamique positive. À moyen et long terme, les prix progressent de +3,1 % sur trois ans et surtout de +19,9 % sur cinq ans, illustrant l’ampleur du rattrapage opéré par la commune.

Maisons : une progression régulière malgré quelques ajustements

Le segment des maisons affiche une trajectoire globalement favorable. À court terme, les prix progressent de +0,4 % sur un mois et de +1,8 % sur trois mois. Sur un an, la hausse atteint +1,1 %, traduisant une demande toujours soutenue.

À moyen terme, un léger repli est observé (–1,0 % sur trois ans), mais la dynamique reste très positive sur cinq ans, avec une progression de +17,0 %. La rareté de l’offre continue de soutenir ce segment.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À La Ciotat, la typologie du logement joue un rôle déterminant. Les petites surfaces, très recherchées par les investisseurs et les acquéreurs de résidences secondaires, affichent des prix élevés au mètre carré.

Les maisons et logements familiaux, plus rares, restent très convoités pour leur potentiel résidentiel et patrimonial, notamment dans les secteurs proches du littoral.

Des loyers élevés dans un marché locatif tendu

Le marché locatif ciotaden se caractérise par des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 17,6 €/m², contre 20,5 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 18,7 €/m².

Avec un taux de vacance limité à 4,2 %, le marché locatif apparaît tendu, ce qui soutient les loyers et limite le risque de vacance pour les investisseurs.

Combien coûte un T2 à La Ciotat ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 5 111 €/m² × 40 m² ≈ 204 440 €

: 5 111 €/m² × 40 m² ≈ 204 440 € Loyer mensuel estimatif : 17,6 €/m² × 40 m² ≈ 704 €

: 17,6 €/m² × 40 m² ≈ 704 € Rendement locatif brut : 4,1 % sur 12 mois.

Un rendement intermédiaire, cohérent avec un marché littoral attractif à forte dimension patrimoniale.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché ciotaden. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 19,4 % des logements, traduisant une attractivité touristique et résidentielle marquée. La part de propriétaires occupants atteint 50 %, indiquant un équilibre entre ancrage résidentiel et mobilité.

Le revenu médian, établi à 35 556 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés et soutient la capacité d’achat locale.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. La Ciotat reste attractive pour un projet résidentiel ou patrimonial, mais les prix élevés imposent une sélection rigoureuse des biens et des emplacements. Si vous vendez. Dans un marché porteur, les biens bien situés et correctement valorisés continuent de se vendre dans de bons délais, notamment à proximité du littoral. Si vous investissez. Les rendements sont modérés, mais la tension locative et l’attractivité durable de la commune offrent une certaine sécurité à long terme.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

