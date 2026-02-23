Prix de l’immobilier Millau : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Millau : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Aveyron, en région Occitanie, Millau est une ville à taille humaine, connue pour son environnement naturel exceptionnel et son rôle de pôle local dans le sud du département. Son marché immobilier se caractérise par des prix encore très accessibles, une forte proportion de maisons et un intérêt croissant pour l’investissement locatif.

Après plusieurs années de progression modérée, les indicateurs traduisent un marché globalement bien orienté, avec quelques ajustements à court terme. Analyse détaillée à partir des derniers chiffres arrêtés au 1er février 2026.

Vous êtes propriétaire à Millau ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et approfondi des tendances du marché immobilier à Millau, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier accessible, porté par un cadre de vie recherché

À Millau, le prix moyen des appartements s’établit à 1 816 €/m², un niveau particulièrement attractif pour une ville-centre offrant un cadre de vie reconnu. Cette accessibilité soutient la demande, aussi bien pour les résidences principales que pour l’investissement locatif.Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 2 566 €/m², traduisant une valorisation plus soutenue de ce type de biens, largement majoritaires dans le parc local. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 145 €/m², confirmant le positionnement abordable du marché millavois.

Appartements : une progression mesurée sur le long terme

Le marché des appartements connaît quelques ajustements à court terme. Les prix reculent de –1,0 % sur un mois, avant de progresser de +0,8 % sur trois mois, traduisant une phase de stabilisation.

Sur un an, la hausse atteint +3,6 %, confirmant une dynamique positive. À plus long terme, les prix progressent de +1,2 % sur trois ans et de +10,5 % sur cinq ans, illustrant une évolution régulière mais sans excès.

Maisons : une dynamique plus soutenue

Le marché des maisons affiche une trajectoire globalement favorable. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,9 % sur un mois, –1,2 % sur trois mois), mais cette correction reste limitée.

Sur un an, la hausse atteint +4,0 %, avant de s’accentuer sur le long terme, avec +2,6 % sur trois ans et surtout +12,7 % sur cinq ans. Ces évolutions traduisent l’attrait durable pour les maisons dans un territoire où elles représentent 44 % du parc immobilier.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Millau, la typologie du logement joue un rôle déterminant. Les petites surfaces, notamment les T2, attirent les investisseurs, séduits par un ticket d’entrée faible et des rendements attractifs.

Les maisons familiales et les logements de grande taille constituent, quant à eux, une solution privilégiée pour les ménages souhaitant s’installer durablement, avec des prix au mètre carré restant raisonnables.

Combien coûte un T2 à Millau ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 816 €/m² × 40 m² ≈ 72 640 €

: 1 816 €/m² × 40 m² ≈ 72 640 € Loyer mensuel estimatif : 11,5 €/m² × 40 m² ≈ 460 €

: 11,5 €/m² × 40 m² ≈ 460 € Rendement locatif brut : 7,6 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, qui positionne Millau parmi les villes intéressantes pour l’investissement locatif à budget maîtrisé.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 7,6 % des logements, traduisant une attractivité touristique réelle. La part de propriétaires occupants atteint 57 %, indiquant un ancrage résidentiel fort.

Le revenu médian, établi à 30 891 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, contribuant à maintenir une certaine capacité d’achat locale.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Millau offre des opportunités intéressantes pour accéder à la propriété à un coût maîtrisé, dans un cadre de vie recherché. Les maisons comme les appartements restent accessibles, à condition de bien choisir l’emplacement. Si vous vendez. Dans un marché globalement bien orienté, le positionnement au juste prix reste déterminant. Les biens correctement valorisés et bien situés continuent de trouver preneur. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont attractifs, notamment sur les petites surfaces. La vacance impose toutefois une sélection rigoureuse des biens pour sécuriser la rentabilité.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².



