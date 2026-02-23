Prix de l’immobilier à Brive-la-Gaillarde : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Brive-la-Gaillarde : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine, Brive-la-Gaillarde est une ville moyenne au rôle économique structurant à l’échelle du sud du Limousin. Son marché immobilier se distingue par des prix encore accessibles, une forte proportion de maisons et des rendements locatifs attractifs.

Vous êtes propriétaire à Brive-la-Gaillarde ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier briviste, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier accessible et équilibré

À Brive-la-Gaillarde, le prix moyen des appartements s’établit à 1 816 €/m², un niveau attractif pour une ville-centre régionale. Cette accessibilité soutient la demande des ménages locaux comme des investisseurs.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 2 077 €/m², traduisant une valorisation légèrement supérieure, cohérente avec leur poids important dans le parc local. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 942 €/m², confirmant le positionnement abordable du marché briviste.

Appartements : une stabilité après le rattrapage

Le marché des appartements connaît quelques ajustements à court terme. Les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –1,5 % sur trois mois, traduisant une phase de stabilisation.

Sur un an, la baisse atteint –1,2 %, et la tendance reste légèrement négative sur trois ans (–1,7 %). En revanche, sur cinq ans, la hausse atteint +15,0 %, illustrant un rattrapage progressif après une longue période de prix modérés.

Maisons : un marché plus résilient

Le marché des maisons affiche une évolution plus contenue. À court terme, les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –2,1 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –1,1 %.

À moyen terme, le recul reste limité (–1,0 % sur trois ans), avant une reprise nette sur cinq ans, avec une progression de +9,9 %. Ces évolutions traduisent une bonne résistance du marché des maisons dans un contexte de prix encore accessibles.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Brive-la-Gaillarde, la typologie du logement joue un rôle clé dans les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, attirent les investisseurs grâce à un ticket d’entrée modéré et des rendements élevés.

Les maisons familiales, majoritaires dans le parc (48 %), restent très recherchées par les ménages souhaitant s’installer durablement, avec des niveaux de prix encore raisonnables.

Des loyers accessibles, mais une vacance à surveiller

Le marché locatif briviste reste abordable. Les appartements se louent en moyenne 11,7 €/m², contre 12,4 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,0 €/m².

Avec un taux de vacance de 12,5 %, le marché locatif impose une vigilance particulière dans le choix des biens et des emplacements, notamment pour limiter les périodes sans locataire.

Combien coûte un T2 à Brive-la-Gaillarde ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 816 €/m² × 40 m² ≈ 72 640 €

: 1 816 €/m² × 40 m² ≈ 72 640 € Loyer mensuel estimatif : 11,7 €/m² × 40 m² ≈ 468 €

: 11,7 €/m² × 40 m² ≈ 468 € Rendement locatif brut : 7,7 % sur 12 mois.

Un rendement attractif, cohérent avec le positionnement du marché briviste, sous réserve d’une gestion attentive de la vacance.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 3,3 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 50 %, traduisant un équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 31 324 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, contribuant à maintenir une certaine accessibilité pour les ménages locaux.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Brive-la-Gaillarde offre des opportunités intéressantes pour accéder à la propriété à un coût maîtrisé, aussi bien pour un projet résidentiel que locatif. Si vous vendez. Dans un marché relativement équilibré, le positionnement au juste prix reste essentiel, notamment sur le segment des appartements, plus exposé aux ajustements récents. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont attractifs, en particulier sur les petites surfaces. La vigilance reste toutefois de mise concernant la vacance et la qualité de l’emplacement.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².



