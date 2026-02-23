Prix de l’immobilier Savigny-le-Temple : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Savigny-Le-Temple ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située en Seine-et-Marne, au sud-est de l’agglomération parisienne, Savigny-le-Temple s’inscrit dans le périmètre de la ville nouvelle de Sénart. Longtemps perçue comme une commune résidentielle accessible, elle bénéficie aujourd’hui d’un positionnement intermédiaire entre proximité de l’Île-de-France centrale, desserte en transports et cadre de vie familial.

Vous êtes propriétaire à Savigny-le-Temple ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Savigny-le-Temple, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier encore accessible aux portes de l’Île-de-France

À Savigny-le-Temple, le prix moyen des appartements s’établit à 2 685 €/m², un niveau qui demeure nettement inférieur à celui de nombreuses communes franciliennes mieux connectées ou plus centrales. Cette accessibilité relative constitue l’un des principaux atouts du marché local, notamment pour les primo-accédants et les investisseurs.Le segment des maisons affiche un prix moyen de 2 566 €/m², traduisant une hiérarchie de prix moins marquée que dans d’autres territoires, où l’habitat individuel se valorise fortement. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 623 €/m², confirmant le positionnement modéré du marché savignien

Appartements : une correction récente après plusieurs années de tension

Le marché des appartements traverse actuellement une phase d’ajustement. À très court terme, les prix reculent de –1,1 % sur un mois et de –4,5 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –3,9 %, traduisant un reflux de la demande dans un contexte de conditions de financement plus restrictives.

À moyen terme, la correction se poursuit, avec un recul de –3,3 % sur trois ans. Sur cinq ans, la progression reste toutefois positive (+5,7 %), signe que le marché conserve une dynamique de fond, malgré la phase de repli actuelle.

Maisons : une dynamique plus résiliente

Le segment des maisons apparaît globalement plus résistant. À court terme, les prix se stabilisent (–0,1 % sur un mois, –1,8 % sur trois mois), avant une reprise modérée sur un an (+3,0 %).

À plus long terme, les prix reculent légèrement sur trois ans (–5,2 %), mais affichent une progression sur cinq ans (+1,1 %). Cette trajectoire traduit un marché moins spéculatif, davantage ancré dans la résidence principale, où les variations de prix restent contenues.

Des écarts de prix liés à la typologie des biens

À Savigny-le-Temple, les écarts de prix s’expliquent largement par la typologie des logements. Les appartements de petite surface, en particulier les T2, concentrent une part importante de la demande locative, soutenant les niveaux de loyers malgré la correction des prix à l’achat.

Les maisons et les logements familiaux, plus nombreux dans le parc local, affichent des prix au mètre carré plus homogènes, reflet d’un marché résidentiel avant tout fonctionnel, moins soumis à la pression spéculative que dans certaines communes voisines.

Des loyers élevés et des rendements attractifs

Le marché locatif savignien se distingue par des loyers soutenus. Les appartements se louent en moyenne 15,9 €/m², contre 17,3 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 16,6 €/m².

Rapportés à des prix d’achat modérés, ces niveaux de loyers permettent d’afficher des rendements locatifs élevés, atteignant 7,1 % sur les appartements, 8,1 % sur les maisons, et 7,6 % tous biens confondus. Ces performances placent Savigny-le-Temple parmi les communes franciliennes offrant encore de véritables opportunités d’investissement, sous réserve d’une sélection rigoureuse des biens.

Combien coûte un T2 à Savigny-le-Temple ?

Pour proposer une projection concrète et faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 685 €/m² × 40 m² ≈ 107 400 €

: 2 685 €/m² × 40 m² ≈ 107 400 € Loyer mensuel estimatif : 15,9 €/m² × 40 m² ≈ 636 €

: 15,9 €/m² × 40 m² ≈ 636 € Rendement locatif brut : 7,1 % sur 12 mois.

Un niveau de rendement élevé à l’échelle de l’Île-de-France, qui confirme l’intérêt du marché savignien pour les investisseurs à la recherche de cash-flow, tout en intégrant le risque locatif propre aux marchés intermédiaires.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les équilibres locaux. Les résidences secondaires représentent 0,2 % des logements, confirmant un marché exclusivement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 57 %, traduisant un ancrage local fort et une mobilité résidentielle plus limitée.

Le revenu médian s’établit à 32 526 € (Insee 2023), un niveau cohérent avec les prix observés, contribuant à maintenir une certaine capacité d’achat pour les ménages locaux.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date pour la commune, ce qui invite à une vigilance accrue sur le positionnement prix et la qualité des biens lors de la mise sur le marché.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Savigny-le-Temple reste un marché accessible en Île-de-France. La correction récente des prix peut offrir des opportunités, notamment sur les appartements, à condition de privilégier les biens bien situés et bien desservis. Si vous vendez. Dans un contexte de marché plus sélectif, le positionnement au juste prix est déterminant. Les vendeurs doivent intégrer la correction récente observée sur les appartements pour sécuriser les délais de vente. Si vous investissez. Les rendements locatifs élevés constituent un atout majeur. La vigilance doit toutefois porter sur la qualité du bien, la localisation et la tension locative réelle afin de limiter les risques de vacance.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans.Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

