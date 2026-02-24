Prix de l’immobilier Lieusaint : Les clés du marché en février 2026
Vous avez un projet immobilier à LieuSaint ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.
Située en Seine-et-Marne, au sud-est de l’Île-de-France, Lieusaint s’inscrit dans la dynamique des communes de grande couronne qui ont longtemps bénéficié d’un fort report de la demande francilienne. Entre développement urbain, implantation de zones d’activités et amélioration progressive de la desserte, la commune a vu son marché immobilier évoluer rapidement au cours des dernières années.
Vous êtes propriétaire à Lieusaint ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils clients ?
MySweetImmo vous propose un décryptage complet et structuré du marché immobilier lieusaintais.
Un marché immobilier de grande couronne encore accessible
À Lieusaint, les niveaux de prix restent nettement inférieurs à ceux de Paris et de la petite couronne, tout en reflétant l’intégration progressive de la commune dans l’aire résidentielle francilienne.
- Prix moyen des appartements : 2 991 €/m²
- Prix moyen des maisons : 2 940 €/m²
- Prix moyen hybride (tous biens confondus) : 2 966 €/m²
Ces niveaux positionnent Lieusaint comme une porte d’entrée accessible sur le marché francilien, notamment pour les primo-accédants et les ménages contraints de s’éloigner des zones plus centrales.
Appartements : une phase de correction après les hausses passées
Le segment des appartements illustre clairement la phase de normalisation du marché.
Évolutions des prix des appartements
- Sur 1 mois : +0,4 %
- Sur 3 mois : +1,7 %
- Sur 1 an : –3,8 %
- Sur 3 ans : –8,2 %
- Sur 5 ans : –4,9 %
Après plusieurs années de progression rapide, les prix des appartements affichent désormais un repli mesuré sur un an et à moyen terme, traduisant un ajustement classique dans un contexte de remontée des taux et de pouvoir d’achat immobilier contraint.
Maisons : une meilleure tenue sur un an
Le marché des maisons présente une trajectoire plus contrastée, mais globalement plus résistante à court terme.
Évolutions des prix des maisons
- Sur 1 mois : –0,1 %
- Sur 3 mois : –1,8 %
- Sur 1 an : +5,7 %
- Sur 3 ans : –4,9 %
- Sur 5 ans : +2,1 %
La maison individuelle reste recherchée par les familles, ce qui soutient les prix sur un an. À moyen terme, la correction demeure limitée, confirmant un socle de demande résidentielle relativement solide.
Loyers à Lieusaint : une tension locative persistante
Le marché locatif reste dynamique, porté par la demande des ménages actifs et des familles cherchant à contenir leur budget logement tout en restant en Île-de-France.
- Loyer moyen des appartements : 16,4 €/m²
- Loyer moyen des maisons : 17,2 €/m²
- Loyer moyen hybride : 16,8 €/m²
Rendement locatif brut estimé (T2 de 40 m² sur 12 mois)
- Appartement : ≈ 6,6 %
- Maison : ≈ 7,0 %
- Hybride : ≈ 6,8 %
Ces niveaux de rendement restent attractifs à l’échelle francilienne, en particulier dans un contexte où les prix d’achat se sont stabilisés.
Structure du parc et contexte socio-économique
La structure du parc immobilier apporte un éclairage déterminant sur la dynamique locale.
- Population : 13 853 habitants
- Résidences secondaires : 4,0 %
- Logements vacants : 3,0 %
- Part de maisons : 44 %
- Part de propriétaires occupants : 49 %
- Revenu médian : 36 085 € (Insee 2023)
La faible vacance et la part importante de propriétaires traduisent une stabilité résidentielle, tout en laissant une place significative au marché locatif.
Combien coûte un T2 à Lieusaint ?
Pour rendre les données plus concrètes, MySweetImmo s’appuie sur un bien “standard” de type T2 de 40 m².
- Prix d’achat estimatif : 2 991 €/m² × 40 m² ≈ 119 640 €
- Loyer mensuel estimatif : 16,4 €/m² × 40 m² ≈ 656 €
- Rendement locatif brut : ≈ 6,6 % sur 12 mois.
Un rendement solide pour un marché de grande couronne encore accessible.
Méthodologie
Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².