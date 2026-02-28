Immobilier Paris 6e et 7e : Le marché amorce un rebond

Après une phase d’ajustement, le marché immobilier de la Rive Gauche montre des signes de reprise en ce début d’année. Le point avec Vaneau.

Le marché immobilier de la Rive Gauche a retrouvé encore du dynamisme en ce début d’année, aussi bien côté vendeurs qu’acquéreurs. Les acquéreurs étrangers, historiquement très présents au coeur de la Rive Gauche, sont également plus nombreux qu’en 2025, notamment les européens, la plupart du temps à la recherche d’un beau pied-à-terre dans un quartier prestigieux.

L’immobilier dans le 6ème : Les acquéreurs très pointilleux sur leurs critères

« Les secteurs les plus prisés s’articulent toujours autour du jardin du Luxembourg, des établissements scolaires réputés de la rue d’Assas, de la rue Notre-Dame-des-Champs, de la place Saint-Sulpice et de la rue Jacob », observe Emmanuelle Lepidi, directrice de l’agence Vaneau Rive Gauche.

La proximité des écoles et des espaces verts demeure un moteur fort de la demande. Le profil d’acquéreurs est similaire à celui du 7e, avec une majorité de quadras et quinquagénaires CSP+++. La clientèle internationale reste bien présente et montre également une légère progression.

Parmi les transactions récentes, un bien de 99,12 m² situé rue Notre-Dame-des-Champs s’est vendu 1 750 000 €, confirmant l’attractivité persistante du secteur.

L’immobilier dans le 7ème : un marché résilient

Côté acquéreurs, la demande reste concentrée sur les adresses les plus emblématiques, autour de la rue du Bac et du Bon Marché, de la rue de Grenelle, de la rue de Varenne et du quai Voltaire.

Tous ces micro-secteurs conservent leur attractivité, portés par la qualité de l’environnement, le cachet architectural et la centralité, faisant du 7ème un secteur particulièrement résilient du marché immobilier parisien.

La clientèle est majoritairement composée de quadras et quinquagénaires CSP+++ en résidence principale. La présence étrangère demeure structurellement forte et l’on observe récemment une légère augmentation de ces profils internationaux.

À titre d’exemple, un appartement de 92,47 m² situé boulevard Saint-Germain a été vendu 1 885 000 €, illustrant la solidité des valeurs sur ces adresses recherchées.

