A vendre à Paris 7e : Bel appartement avec vue sur la Tour Eiffel

Cet appartement de 2 pièces et 1 chambre, entièrement rénové, situé au dernier étage d’un immeuble en pierre de taille du 7e arrondissement de Paris, est proposé à la vente par Varenne.

© Varenne

Par MySweetImmo , le 26 février 2026
Cet un appartement de 50,79 m² est situé au dernier étage avec ascenseur d’un immeuble en pierre de taille, dans le quartier recherché de Saint-Dominique, à deux pas du Champ-de-Mars.

Un esprit contemporain

Entièrement rénové, ce bien séduit par sa luminosité et son atmosphère élégante. La pièce de vie, ouverte et baignée de lumière, accueille une cuisine aménagée et équipée, dessinant un espace fluide et contemporain.

Une chambre avec penderie, au calme, s’accompagne d’une salle de douches lumineuse et d’une buanderie discrètement intégrée, offrant un confort parfaitement optimisé.

En ligne d’horizon, la Tour Eiffel se dévoile et apporte à l’ensemble une signature parisienne, presque intemporelle. Deux caves complètent ce bien.

Le prix : 990 000 €. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
