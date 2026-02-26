A vendre à Paris 7e : Bel appartement avec vue sur la Tour Eiffel

Cet appartement de 2 pièces et 1 chambre, entièrement rénové, situé au dernier étage d’un immeuble en pierre de taille du 7e arrondissement de Paris, est proposé à la vente par Varenne.

Cet un appartement de 50,79 m² est situé au dernier étage avec ascenseur d’un immeuble en pierre de taille, dans le quartier recherché de Saint-Dominique, à deux pas du Champ-de-Mars.

Newsletter MySweetimmo

Un esprit contemporain

Entièrement rénové, ce bien séduit par sa luminosité et son atmosphère élégante. La pièce de vie, ouverte et baignée de lumière, accueille une cuisine aménagée et équipée, dessinant un espace fluide et contemporain.

Une chambre avec penderie, au calme, s’accompagne d’une salle de douches lumineuse et d’une buanderie discrètement intégrée, offrant un confort parfaitement optimisé.

Un appartement avec vue sur la Tour Eiffel

En ligne d’horizon, la Tour Eiffel se dévoile et apporte à l’ensemble une signature parisienne, presque intemporelle. Deux caves complètent ce bien.

Le prix : 990 000 €. Le contact : Varenne.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements