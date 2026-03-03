Investissement locatif : Jusqu’à 34 000 € perdus avec un DPE F ou G

Un logement mal classé au diagnostic de performance énergétique (DPE) peut coûter très cher à un investisseur. Selon une étude de Maslow.immo, un bien classé F ou G peut générer jusqu’à 34 000 euros de manque à gagner sur dix ans.

Alors que le dispositif MaPrimeRénov’ a été relancé le 23 février et que les interdictions progressives de location des passoires énergétiques vont se poursuivent en 2028 et en 2034, une étude de Maslow.immo révèle qu’un logement classé F ou G peut entraîner jusqu’à près 34 000€ de perte sur 10 ans pour un investisseur.

Un cadre réglementaire qui change la donne

La trajectoire fixée par la loi Climat et Résilience est désormais engagée. Les logements classés G sont exclus du marché locatif depuis 2025. Les biens classés F seront interdits à la location en 2028. Les logements classés E suivront en 2034.

Dans le même temps, le dispositif MaPrimeRénov’ a été relancé le 23 février. Cette aide publique à la rénovation énergétique replace les travaux au cœur des arbitrages des propriétaires bailleurs.

Jusqu’à présent, les investisseurs privilégiaient souvent la tension locative, le rendement brut ou la fiscalité. Désormais, la performance énergétique conditionne la possibilité de louer, d’indexer le loyer et de revendre le bien dans de bonnes conditions. Un logement mal classé devient juridiquement contraint et financièrement exposé.

Jusqu’à 34 000 € de manque à gagner dans certaines villes

Maslow.immo a analysé 168 villes françaises de plus de 30 000 habitants. L’étude écarte les marchés jugés peu dynamiques afin d’isoler l’effet strict du DPE sur la performance d’un investissement locatif.

Premier enseignement : l’écart peut être massif entre un T2 de 40 m² performant et le même logement classé F ou G.

Les dix villes où le manque à gagner total sur dix ans est le plus élevé sont situées majoritairement en Île-de-France et dans des marchés tendus :

Levallois-Perret : 34 032 €

Boulogne-Billancourt : 32 674 €

Suresnes : 28 553 €

Clichy : 27 734 €

Malakoff : 26 987 €

Asnières-sur-Seine : 25 972 €

Saint-Germain-en-Laye : 25 810 €

Nogent-sur-Marne : 25 648 €

Meudon : 25 535 €

Clamart : 25 385 €

Ce calcul intègre à la fois la perte de loyers et la décote potentielle à la revente.

Jusqu’à 16 % du capital investi effacé

L’étude propose une seconde lecture : la part du prix d’achat qui peut être “perdue” sur dix ans à cause d’un mauvais DPE.

Dans certaines villes, la perte représente près d’un sixième du capital investi :

Roubaix : 16,6 %

Creil : 16,2 %

Sarcelles : 15,9 %

Carcassonne : 15,1 %

Garges-lès-Gonesse : 15,1 %

Tourcoing : 15,0 %

Lens : 15,0 %

Saint-Étienne : 15,0 %

Échirolles : 14,6 %

Auxerre : 14,3 %

Dans ces territoires, le DPE pèse proportionnellement davantage sur la rentabilité globale, même si les montants absolus sont inférieurs à ceux observés en région parisienne.

Jusqu’à plus de deux années de loyers perdues

Troisième indicateur retenu par Maslow.immo : le coût d’un mauvais DPE exprimé en années de loyers nets perdus sur dix ans.

Dans certaines villes touristiques ou littorales, l’impact dépasse deux années complètes de loyers :

Anglet : 2,66 années

Saint-Malo : 2,57 années

Six-Fours-les-Plages : 2,47 années

Levallois-Perret : 2,44 années

Bayonne : 2,40 années

Boulogne-Billancourt : 2,37 années

Saint-Raphaël : 2,36 années

Annecy : 2,35 années

Vannes : 2,35 années

Antibes : 2,32 années

Dans ces marchés, la combinaison entre loyers élevés et forte valorisation à la revente amplifie l’effet d’une mauvaise performance énergétique.

« Le DPE n’est plus un simple indicateur réglementaire ou environnemental. Il devient un critère central d’arbitrage financier. Dans certaines villes, ne pas rénover peut coûter plus cher que rénover. Le retour de MaPrimeRénov’ crée une fenêtre d’opportunité pour sécuriser la valeur des actifs avant que la décote ne s’accentue », analyse Pierre-Emmanuel Jus, Directeur Délégué de Maslow.immo.

