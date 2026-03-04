Agents immobiliers : ParuVendu.fr lance Club Pro, un programme pour récompenser votre fidélité

ParuVendu.fr lance Club Pro, un programme de fidélité destiné aux agences immobilières partenaires. Celles-ci cumulent des points convertibles en visibilité et services premium. Les explications de Laurent Radix, président du portail.

Le portail immobilier ParuVendu.fr lance Club Pro, un programme de fidélité destiné aux agences immobilières partenaires. Les professionnels cumulent des points qu’ils peuvent transformer en outils de visibilité et en services premium.

Newsletter MySweetimmo

Un programme pour récompenser la fidélité des agences

Avec Club Pro, ParuVendu.fr met en place un programme de fidélité dédié aux agences immobilières partenaires du portail.

Le principe est simple : les agences cumulent des points chaque année en fonction de leur fidélité. Ces points peuvent ensuite être transformés en services destinés à améliorer la diffusion de leurs annonces et leur présence en ligne.

Parmi les avantages proposés :

la diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux,

la diffusion illimitée des annonces,

l’activation de services premium.

Ces outils étaient auparavant proposés comme options payantes. Avec Club Pro, les agences peuvent désormais les activer sans surcoût.

À lire aussi Guerre en Iran : Pourquoi les agents immobiliers doivent surveiller... le pétrole

Selon ParuVendu.fr, ce programme vise à offrir aux professionnels des moyens supplémentaires pour toucher des acheteurs ou des locataires potentiels.

En activant ces services, les agences peuvent diffuser davantage leurs annonces et apparaître plus souvent en ligne. L’objectif est de faciliter la prise de contact avec les particuliers.

L’objectif du portail immobilier ? Valoriser la fidélité des agences partenaires en récompensant la durée de la relation.

Une stratégie face à la hausse des coûts sur les portails immobiliers

Le lancement de Club Pro intervient dans un contexte où le coût de diffusion des annonces immobilières augmente chez certains acteurs du marché. ParuVendu.fr affirme vouloir adopter une approche différente, basée sur la relation avec les professionnels.

« Notre vision est simple et forte : bâtir un partenariat durable. Là où les acteurs dominants pratiquent des augmentations massives et régulières, nous prenons le contre-pied, en valorisant la confiance. Avec le Club Pro, nous affirmons concrètement notre volonté d’accompagner les professionnels dans la durée et de reconnaître la valeur de leur engagement », déclare Laurent Radix, président de ParuVendu.fr.

De nouveaux avantages annoncés dans les prochains mois

ParuVendu.fr indique que le programme Club Pro devrait évoluer dans les prochains mois. Le portail annonce déjà une prochaine mise à jour du dispositif, avec de nouveaux avantages destinés aux professionnels. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les services proposés aux agences immobilières partenaires.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements