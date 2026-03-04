Agents immobiliers : ParuVendu.fr lance Club Pro, un programme pour récompenser votre fidélité
ParuVendu.fr lance Club Pro, un programme de fidélité destiné aux agences immobilières partenaires. Celles-ci cumulent des points convertibles en visibilité et services premium. Les explications de Laurent Radix, président du portail.
- ParuVendu.fr lance Club Pro, un programme de fidélité permettant aux agences immobilières partenaires de cumuler des points chaque année.
- Le portail veut se différencier dans un marché marqué par la hausse des coûts de diffusion d’annonces sur certains portails immobiliers.
- Les points engrangés par le programme de fidélité de ParuVendu.fr peuvent être convertis en avantages de visibilité et de diffusion d’annonces pour renforcer la présence en ligne des agences immobilières.
Le portail immobilier ParuVendu.fr lance Club Pro, un programme de fidélité destiné aux agences immobilières partenaires. Les professionnels cumulent des points qu’ils peuvent transformer en outils de visibilité et en services premium.
Un programme pour récompenser la fidélité des agences
Avec Club Pro, ParuVendu.fr met en place un programme de fidélité dédié aux agences immobilières partenaires du portail.
Le principe est simple : les agences cumulent des points chaque année en fonction de leur fidélité. Ces points peuvent ensuite être transformés en services destinés à améliorer la diffusion de leurs annonces et leur présence en ligne.
Parmi les avantages proposés :
- la diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux,
- la diffusion illimitée des annonces,
- l’activation de services premium.
Ces outils étaient auparavant proposés comme options payantes. Avec Club Pro, les agences peuvent désormais les activer sans surcoût.
Des outils supplémentaires pour générer des contacts
Selon ParuVendu.fr, ce programme vise à offrir aux professionnels des moyens supplémentaires pour toucher des acheteurs ou des locataires potentiels.
En activant ces services, les agences peuvent diffuser davantage leurs annonces et apparaître plus souvent en ligne. L’objectif est de faciliter la prise de contact avec les particuliers.
L’objectif du portail immobilier ? Valoriser la fidélité des agences partenaires en récompensant la durée de la relation.
Une stratégie face à la hausse des coûts sur les portails immobiliers
Le lancement de Club Pro intervient dans un contexte où le coût de diffusion des annonces immobilières augmente chez certains acteurs du marché. ParuVendu.fr affirme vouloir adopter une approche différente, basée sur la relation avec les professionnels.
« Notre vision est simple et forte : bâtir un partenariat durable. Là où les acteurs dominants pratiquent des augmentations massives et régulières, nous prenons le contre-pied, en valorisant la confiance. Avec le Club Pro, nous affirmons concrètement notre volonté d’accompagner les professionnels dans la durée et de reconnaître la valeur de leur engagement », déclare Laurent Radix, président de ParuVendu.fr.
De nouveaux avantages annoncés dans les prochains mois
ParuVendu.fr indique que le programme Club Pro devrait évoluer dans les prochains mois. Le portail annonce déjà une prochaine mise à jour du dispositif, avec de nouveaux avantages destinés aux professionnels. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les services proposés aux agences immobilières partenaires.