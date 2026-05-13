Immobilier Bretagne : Le Manoir de Rulianec, joyau à vendre 7 900 000 €

Dominant la mer d’Iroise, le Manoir de Rulianec, propriété historique de plus de 700 m², est à vendre 7 900 000 € par le réseau Emile Garcin.

Le Manoir de Rulianec incarne l’élégance de l’architecture balnéaire de la presqu’île de Crozon, en plein cœur du Parc National d’Armorique, site naturel remarquable protégé et d’une rare beauté.

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L’héritage de Gaston Chabal et des grandes villas de Morgat

Vers la fin du XIXème siècle, Louis Richard, voyageur de commerce, séduit par le petit port de Morgat, convainquit Armand Peugeot, grand industriel, de transformer Morgat en station balnéaire.

L’architecte Gaston Chabal fut alors sollicité pour dessiner les plans de nombreuses villas. C’est donc en 1928 que ce dernier édifia son œuvre magistrale appelée Rulianec. Cette villa fut la propriété d’Edouard Heurteau, qui avait fait fortune dans les chemins de fer et qui était marié à Charlotte Nélaton, petite fille du chirurgien de Napoléon III.

Témoin du XXème siècle, le Manoir de Rulianec fut réquisitionné et occupé pendant la seconde guerre mondiale par un général allemand de la Luftwaffe, avant de retrouver sa vocation de demeure remarquable.

Une propriété dominante face à la mer d’Iroise

Édifiée sur un promontoire granitique dominant l’océan, la propriété s’étend au sein d’un parc paysager d’environ 3,4 hectares et surplombe les célèbres grottes marines de Morgat, accessibles à marée basse depuis les plages voisines. Deux sentiers serpentent depuis le domaine jusqu’aux plages de sable : plage de Portzic, ainsi que la Grande plage.

Face à la mer d’Iroise, une spectaculaire terrasse panoramique de près de 700 m², réalisée en bois exotique tel le pont d’un navire, offre un point de vue saisissant sur les pins, les falaises et la baie de Douarnenez. Exposée plein sud, elle prolonge naturellement les espaces de réception vers l’horizon marin.

Le littoral, nourri de contes séculaires, confère au domaine une atmosphère singulière. Au cœur même de la Grotte de la Baignoire, l’une des cavités naturelles de la propriété, un bassin naturel alimenté par une source d’eau chaude invite à la rêverie. Ici, la frontière entre réalité et imaginaire semble s’effacer : la tradition locale raconte qu’un monstre marin y aurait jadis trouvé refuge.

Plus de 700 m² de réception et de confort

Déployant plus de 700 m² habitables, la propriété offre des volumes généreux et une circulation harmonieuse sur trois niveaux. Le manoir compte quatorze chambres et huit salles de bains, alliant le confort contemporain et le charme de l’architecture d’époque.

Dès l’entrée, un majestueux hall de réception de 42 m² ouvre sur une succession de salons baignés de lumière, où boiseries anciennes et cheminées en granit ont été soigneusement préservées.

La vaste cuisine dînatoire aménagée se prête aussi bien aux grandes réunions familiales qu’aux réceptions professionnelles. Le manoir dispose aussi d’une salle à manger de caractère pleinement ouverte sur la mer.

Les suites, aux tonalités douces et raffinées, bénéficient pour la plupart de vues spectaculaires sur l’océan, offrant une atmosphère propice au calme et à la contemplation.

Les espaces de service témoignent également témoigne du soin apporté aux détails domestiques de l’époque : la propriété dispose d’une grande buanderie ornée de placards anciens d’origine et d’une lingerie située au deuxième étage.

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