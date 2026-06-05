Caravane du Tour de France : CENTURY 21 dévoile son bob 2026

CENTURY 21 participe pour la 9e fois au Tour de France et dévoile un bob inspiré de la ville, distribué sur les routes de la caravane.

À l’approche du Tour de France 2026, les marques présentes dans la caravane commencent à dévoiler les goodies qui accompagneront l’événement sur les routes cet été. Parmi les objets les plus recherchés par le public figure toujours le bob, devenu au fil des années un symbole à part entière de la Grande Boucle.

Pour sa neuvième participation consécutive à l’épreuve cycliste, CENTURY 21 a choisi de miser une nouvelle fois sur cet accessoire populaire pour renforcer sa visibilité auprès du grand public.

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Le bob, accessoire culte de la caravane du Tour

Bien avant le passage des coureurs, la caravane publicitaire attire chaque année des milliers de spectateurs venus récupérer les objets distribués par les partenaires du Tour de France.

Dans cette collection de souvenirs estivaux, le bob occupe une place particulière. À la fois pratique pour se protéger du soleil et facilement identifiable, il est devenu l’un des goodies les plus convoités de la caravane.

Plusieurs marques ont ainsi dévoilé leurs créations pour l’édition 2026. CENTURY 21 fait partie des partenaires historiques de l’événement.

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CENTURY 21 joue la carte de la ville

Cette année, l’enseigne immobilière a imaginé un modèle inspiré d’une cartographie urbaine minimaliste. Le design reprend les couleurs associées à la marque : beige, noir, blanc et gris.

À travers ce choix graphique, CENTURY 21 fait référence à son ancrage dans les villes et à son activité de proximité sur le territoire. L’accessoire se distingue ainsi des créations plus ludiques ou thématiques proposées par d’autres marques présentes dans la caravane.

Le bob sera distribué tout au long du parcours lors du passage des véhicules de l’enseigne.

Une opération de visibilité grand public

Pour les partenaires du Tour de France, la caravane reste un puissant outil de communication. Elle permet d’aller à la rencontre d’un public familial présent en nombre sur les routes de l’épreuve.

Dans ce contexte, les objets distribués jouent un rôle central. Conservés bien après l’événement, ils prolongent la visibilité des marques tout au long de l’été.

Avec cette neuvième participation, CENTURY 21 confirme sa volonté d’associer son image à l’un des événements sportifs les plus populaires en France, en misant sur un objet devenu emblématique du Tour de France.

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