Immobilier Bourg-la-Reine : Cogedim lance la résidence La Faïencerie dans un nouvel écoquartier

À Bourg-la-Reine, Cogedim lance la commercialisation de la résidence « La Faïencerie », un programme de 24 logements situé dans le nouvel écoquartier Faïencerie, à environ 5 km de Paris.

Cogedim, marque du groupe Altarea, annonce la commercialisation de la résidence « La Faïencerie ». Situé à Bourg-la-Reine, à environ 5 kilomètres de Paris, ce programme neuf comprend 24 logements dans un écoquartier en développement.

Une résidence située dans un écoquartier en développement

La résidence « La Faïencerie » est située au 47–51 avenue du Général Leclerc à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine. Le programme se trouve à environ cinq kilomètres de Paris, dans un secteur résidentiel de la première couronne.

Le projet s’inscrit dans le nouvel écoquartier Faïencerie, actuellement en développement. Ce quartier doit accueillir plusieurs équipements et commerces de proximité, dont un groupe scolaire et une crèche.

La résidence se situe également à proximité d’un parc public paysager de 8 000 m². Le centre-ville et la gare RER B de Bourg-la-Reine sont accessibles en moins de dix minutes à pied.

Des logements avec espaces extérieurs et vues sur les espaces verts

Le programme comprend 24 logements, du studio au trois pièces. Tous les appartements disposent d’un espace extérieur privatif, sous forme de balcon ou de loggia.

Ces espaces offrent des vues sur le parc paysager voisin ou sur les jardins de la résidence. Les séjours avec cuisine ouverte ont été conçus pour favoriser la luminosité.

Le bâtiment reste volontairement de faible hauteur afin de préserver le calme et l’intimité des habitants. Le projet prévoit également près de 3 500 m² d’espaces verts au sein de la résidence.

Une architecture inspirée de l’histoire du site

Le projet architectural fait référence à l’histoire industrielle du site, qui accueillait autrefois une faïencerie. L’architecture adopte ainsi des volumes sobres et des matériaux destinés à rappeler cette mémoire.

Les logements intègrent notamment des menuiseries performantes, des équipements sanitaires et des plans conçus pour optimiser l’espace.

La résidence est conçue selon la réglementation environnementale RE2020. Elle vise également la certification NF Habitat HQE, qui garantit notamment performance énergétique, confort thermique et acoustique et qualité de l’air intérieur.

Cogedim met en avant l’optimisation des surfaces habitables

À travers ce projet, Cogedim indique vouloir renforcer sa signature « la qualité qui change la vie », en mettant l’accent sur l’organisation des logements.

Le promoteur explique chercher à optimiser les plans afin d’augmenter la surface réellement dédiée aux pièces de vie. L’objectif affiché consiste à limiter les surfaces dites « servantes », c’est-à-dire les espaces de circulation comme les couloirs.

Selon Cogedim, un appartement de trois pièces de 58 m² peut ainsi proposer jusqu’à 82 % de surface consacrée aux espaces de vie, contre 74 % auparavant.

« Avec La Faïencerie, nous souhaitons proposer un projet à taille humaine, qui s’inscrit pleinement dans l’écoquartier et le tissu urbain de Bourg-la-Reine. Il illustre notre engagement à accompagner les acquéreurs dans leur parcours résidentiel, tout en valorisant l’histoire du site et en intégrant la nature au cœur de l’environnement urbain », déclare Yannick Ollivier, directeur régional Paris et Hauts-de-Seine de Cogedim.

