Immobilier : Les prix repartent à la hausse mais la reprise reste très inégale selon les villes

Selon l’Observatoire PAP, les prix immobiliers progressent de 1,7 % sur un an en France. Les taux de crédit autour de 3,3 % favorisent le retour des acheteurs, mais la reprise reste très inégale selon les villes.

Après deux années de baisse, le marché immobilier montre les premiers signes d’un redémarrage. Selon l’Observatoire PAP, les prix progressent de 1,7 % sur un an au niveau national. Cette reprise reste toutefois très contrastée selon les villes.

Newsletter MySweetimmo

Une reprise nationale encore modérée

Après une année 2025 marquée par un fort ralentissement, le marché immobilier français commence à se stabiliser.

Selon l’Observatoire PAP, les prix progressent désormais de 1,7 % sur un an au niveau national. Cette hausse reste limitée. Elle ressemble davantage à une phase de stabilisation qu’à un véritable rebond du marché.

Après deux ans de correction, le marché semble ainsi entrer dans une nouvelle phase. Les prix se stabilisent et la demande commence progressivement à revenir.

À lire aussi Guerre en Iran : Les taux des crédits immobiliers pourraient repartir à la hausse

Des évolutions très différentes selon les grandes villes

Derrière la moyenne nationale, les dynamiques restent très différentes selon les territoires.

Dans la plupart des grandes métropoles françaises, les prix évoluent de manière modérée, avec des variations généralement comprises entre –3 % et +2 % sur un an.

Certaines villes enregistrent déjà un léger rebond. D’autres poursuivent leur phase d’ajustement avec des prix encore en baisse. Le marché immobilier reste donc très contrasté selon les villes.

À lire aussi Immobilier Ile-de-France : Une reprise mesurée en 2025 selon les Notaires

À Paris, un léger redressement après deux ans de baisse

La capitale fait partie des villes où les prix repartent légèrement à la hausse. À Paris, le prix moyen atteint désormais 9 720 euros par mètre carré, soit +1,9 % sur un an. Cette progression intervient après une correction importante du marché, avec près de 10 % de baisse en deux ans.

La reprise reste toutefois fragile. Elle s’explique notamment par la baisse des prix déjà observée ces dernières années et par l’amélioration progressive des conditions de crédit.

Si les prix devaient repartir trop fortement à la hausse, certains acheteurs pourraient à nouveau se retirer du marché, en particulier les jeunes ménages et les primo-accédants, dont la capacité d’emprunt reste limitée.

Le crédit immobilier redonne de l’air aux acheteurs

L’amélioration des conditions de crédit constitue l’un des principaux facteurs de ce début de reprise.

Après la forte remontée des taux en 2023 et 2024, la situation s’est progressivement stabilisée. Les taux moyens des prêts immobiliers se situent désormais autour de 3,30 % sur 20 ans.

Cette accalmie redonne du pouvoir d’achat immobilier aux ménages. Des acheteurs qui avaient mis leur projet en pause reviennent progressivement sur le marché.

C’est notamment le cas des primo-accédants, très pénalisés ces dernières années par la hausse des taux et le durcissement des conditions bancaires. Leur retour constitue un signal important : ils représentent une part essentielle de la demande et contribuent à redonner de la fluidité au marché.

Après deux années d’ajustement, le marché immobilier semble donc se réactiver progressivement, même si les dynamiques restent très différentes selon les villes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements