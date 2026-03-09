Immobilier : Les prix repartent à la hausse mais la reprise reste très inégale selon les villes
Selon l’Observatoire PAP, les prix immobiliers progressent de 1,7 % sur un an en France. Les taux de crédit autour de 3,3 % favorisent le retour des acheteurs, mais la reprise reste très inégale selon les villes.
- Les prix de l’immobilier ancien progressent de 1,7 % sur un an en France, marquant un début de stabilisation du marché après deux années de correction.
- Lille (+2,3 %) et Paris (+1,9 %) figurent parmi les grandes villes où les prix repartent légèrement à la hausse après la baisse observée ces dernières années.
- Le marché immobilier reste très contrasté selon les villes, certaines métropoles enregistrant encore des baisses de prix malgré la reprise nationale.
- Les taux de crédit immobilier autour de 3,3 % sur 20 ans améliorent la capacité d’emprunt des ménages et favorisent le retour progressif des acheteurs.
Après deux années de baisse, le marché immobilier montre les premiers signes d’un redémarrage. Selon l’Observatoire PAP, les prix progressent de 1,7 % sur un an au niveau national. Cette reprise reste toutefois très contrastée selon les villes.
Une reprise nationale encore modérée
Après une année 2025 marquée par un fort ralentissement, le marché immobilier français commence à se stabiliser.
Selon l’Observatoire PAP, les prix progressent désormais de 1,7 % sur un an au niveau national. Cette hausse reste limitée. Elle ressemble davantage à une phase de stabilisation qu’à un véritable rebond du marché.
Après deux ans de correction, le marché semble ainsi entrer dans une nouvelle phase. Les prix se stabilisent et la demande commence progressivement à revenir.
Des évolutions très différentes selon les grandes villes
Derrière la moyenne nationale, les dynamiques restent très différentes selon les territoires.
Dans la plupart des grandes métropoles françaises, les prix évoluent de manière modérée, avec des variations généralement comprises entre –3 % et +2 % sur un an.
Certaines villes enregistrent déjà un léger rebond. D’autres poursuivent leur phase d’ajustement avec des prix encore en baisse. Le marché immobilier reste donc très contrasté selon les villes.
À Paris, un léger redressement après deux ans de baisse
La capitale fait partie des villes où les prix repartent légèrement à la hausse. À Paris, le prix moyen atteint désormais 9 720 euros par mètre carré, soit +1,9 % sur un an. Cette progression intervient après une correction importante du marché, avec près de 10 % de baisse en deux ans.
La reprise reste toutefois fragile. Elle s’explique notamment par la baisse des prix déjà observée ces dernières années et par l’amélioration progressive des conditions de crédit.
Si les prix devaient repartir trop fortement à la hausse, certains acheteurs pourraient à nouveau se retirer du marché, en particulier les jeunes ménages et les primo-accédants, dont la capacité d’emprunt reste limitée.
Le crédit immobilier redonne de l’air aux acheteurs
L’amélioration des conditions de crédit constitue l’un des principaux facteurs de ce début de reprise.
Après la forte remontée des taux en 2023 et 2024, la situation s’est progressivement stabilisée. Les taux moyens des prêts immobiliers se situent désormais autour de 3,30 % sur 20 ans.
Cette accalmie redonne du pouvoir d’achat immobilier aux ménages. Des acheteurs qui avaient mis leur projet en pause reviennent progressivement sur le marché.
C’est notamment le cas des primo-accédants, très pénalisés ces dernières années par la hausse des taux et le durcissement des conditions bancaires. Leur retour constitue un signal important : ils représentent une part essentielle de la demande et contribuent à redonner de la fluidité au marché.
Après deux années d’ajustement, le marché immobilier semble donc se réactiver progressivement, même si les dynamiques restent très différentes selon les villes.