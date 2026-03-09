Immobilier Paris 20e : Un hôtel hospitalier ouvrira dans le nouveau quartier Python-Duvernois
Linkcity lance la construction d’un hôtel hospitalier TRIBE de 209 chambres dans le futur quartier Python-Duvernois dans le 20e arrondissement de Paris. L’établissement doit ouvrir en mars 2028 pour accueillir patients et accompagnants.
- Un hôtel hospitalier TRIBE 4 étoiles de 209 chambres est en construction dans le quartier Python-Duvernois, dans le 20ᵉ arrondissement de Paris.
- L’hôtel proposera un hébergement temporaire pour patients, accompagnants et professionnels de santé, afin de libérer des lits hospitaliers et faciliter les séjours proches des établissements de soins.
- Les travaux ont débuté le 20 décembre 2024 et la livraison de l’établissement est prévue en mars 2028 dans l’opération d’aménagement pilotée par la SEMAPA pour la Ville de Paris.
Un nouvel hôtel hospitalier va voir le jour dans le 20ᵉ arrondissement de Paris, dans le cadre du projet urbain Python-Duvernois. Porté par Linkcity et exploité sous enseigne TRIBE 4 étoiles, l’établissement doit ouvrir en mars 2028 et accueillir notamment des patients et leurs accompagnants à proximité d’hôpitaux.
Un hôtel hospitalier pour accueillir patients et accompagnants
Le futur hôtel sera construit dans le lot 6A-7 du projet urbain Python-Duvernois, attribué à Linkcity dans le cadre du troisième appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ».
L’établissement sera exploité sous l’enseigne TRIBE 4 étoiles. Il proposera 209 chambres, dont certaines équipées d’une kitchenette.
L’hôtel comprendra également de grands espaces communs, une offre de restauration complète, un espace de coworking, une salle de sport et une salle de réunion.
Sa particularité repose sur son statut d’hébergement temporaire non médicalisé. Concrètement, il permettra d’accueillir des patients, leurs proches ou des professionnels de santé qui doivent séjourner à proximité d’un hôpital.
L’objectif est de libérer des lits hospitaliers tout en proposant une solution d’hébergement adaptée pour les séjours courts liés aux soins.
Un bâtiment conçu pour réduire son impact environnemental
Le projet architectural est signé par l’agence Abinal et Ropars.
Le bâtiment reposera sur une structure mixte bois et béton bas carbone et privilégiera l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles et locales.
Il sera également raccordé au réseau de chauffage urbain et intégrera des espaces réversibles, capables d’évoluer selon les usages.
Un rooftop végétalisé sera aménagé sur le toit du bâtiment. Des dispositifs favorisant la biodiversité seront également installés.
Le projet vise plusieurs certifications environnementales, dont BREEAM niveau Excellent pour l’hôtel hospitalier. Il ambitionne également d’obtenir les labels Bâtiment Durable Francilien, BiodiverCity et BBCA niveau Performant.
Le chantier prévoit enfin une démarche d’économie circulaire et des actions d’insertion professionnelle.
Python-Duvernois, un quartier en pleine transformation dans l’est parisien
Le projet s’inscrit dans la transformation du secteur Python-Duvernois, situé entre le boulevard Davout et le boulevard périphérique, dans le 20ᵉ arrondissement de Paris.
Cette opération fait partie du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Elle vise à créer un quartier durable organisé autour d’un grand parc central.
Ce parc, baptisé parc Aretha Franklin, doit atteindre 3 hectares. Une première partie de plus d’un hectare a ouvert en 2024.
À terme, le quartier accueillera de nouveaux logements, des immeubles d’activités le long du périphérique et plusieurs équipements publics.
Une auberge de jeunesse de 115 chambres doit également compléter l’offre d’hébergement.
Le projet prévoit aussi la création de la Cité des Sports, un équipement municipal multisports de 10 000 m² destiné aux habitants, aux écoles, aux clubs et aux associations.
Le quartier bénéficie déjà d’une bonne desserte en transports, avec les lignes de métro 3 et 9, le tramway T3b et plusieurs lignes de bus du boulevard Davout. Il sera également facilement accessible à vélo.