Prix de l’immobilier Draguignan : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Draguignan prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

visuel de la ville de Draguignan

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Par MySweetImmo , le 15 mars 2026, mis à jour le 12 mars 2026
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Située dans le Var, la commune compte 39 433 habitants. Les résidences secondaires représentent 2,9 % du parc, le taux de vacance atteint 13,3 % et les propriétaires occupants constituent 40 % des ménages. Le revenu médian annuel s’élève à 32 189 €.

Vous êtes propriétaire à Draguignan ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Draguignan, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

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Un marché immobilier structuré par un écart de 931 €/m²

Le prix moyen des appartements s’établit à 2 414 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 3 345 €/m². Le différentiel entre habitat collectif et individuel ressort à 931 €/m².

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Appartements : +7,3 % sur un an

Sur un mois, les prix des appartements progressent de +0,2 %. Sur trois mois, la hausse atteint +1,7 %. Sur un an, les valeurs progressent de +7,3 %. À moyen terme, l’évolution cumulée ressort à +9,3 % sur trois ans et à +26,7 % sur cinq ans.

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Maisons : +11,2 % sur un an

Les prix des maisons progressent de +0,8 % sur un mois et de +3,3 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint +11,2 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à +19,4 %, tandis que sur cinq ans, elle atteint +36,3 %.

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Des écarts de prix selon la typologie des biens

Avec un différentiel de 931 €/m² entre appartements et maisons, la typologie du bien constitue un facteur déterminant du niveau de prix observé à Draguignan. Au sein de chaque segment, les variations au mètre carré dépendent de la surface, de la localisation et des caractéristiques propres au bien.

Des loyers à 14,7 €/m², pour un rendement moyen de 6,3 %

Les appartements se louent en moyenne 13,7 €/m², contre 16,0 €/m² pour les maisons.Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 14,7 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 6,8 % pour les appartements et à 5,7 % pour les maisons, soit 6,3 % en moyenne. Le taux de vacance de 13,3 % constitue un paramètre à intégrer dans l’analyse locative.

Combien coûte un T2 à Draguignan ?

Pour faciliter la comparaison, MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m². Au prix moyen de 2 414 €/m² pour un appartement, l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 96 560 €. Sur la base d’un loyer moyen de 13,7 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 548 €. Le rendement locatif brut s’établit à 6,8 % sur douze mois.

Structure du parc et contexte socio-économique

Les résidences secondaires représentent 2,9 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 13,3 %.Les propriétaires occupants constituent 40 % des ménages. Le revenu médian annuel de 32 189 € (Insee) est à mettre en perspective avec un prix moyen de 2 791 €/m².

Les conseils de MySweetImmo

Si vous achetez. Les évolutions sur un an sont positives pour les appartements (+7,3 %) comme pour les maisons (+11,2 %). L’analyse du segment ciblé et du positionnement du bien reste déterminante.

Si vous vendez. Les évolutions cumulées sur cinq ans (+26,7 % pour les appartements et +36,3 % pour les maisons) doivent être intégrées dans la stratégie de fixation du prix.

Si vous investissez. Les rendements locatifs bruts compris entre 5,7 % et 6,8 % constituent un élément structurant de l’analyse, en tenant compte d’un taux de vacance de 13,3 %.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

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