Crédit immobilier : Légère remontée des taux en avril

Les taux de crédit immobilier repartent légèrement à la hausse en avril 2026 selon le dernier baromètre du courtier en crédit Emprunt Direct. Une évolution mesurée, dans un contexte marqué par les tensions économiques et géopolitiques.

Les taux de crédit immobilier se redressent légèrement d’un mois sur l’autre, au vu des grilles transmises par les établissements partenaires d’Emprunt-Direct.com au titre du mois d’avril.

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5 à 10 points de base de hausse des taux en un mois

Au vu des tensions observées sur les marchés obligataires, les banques ont toutefois limité, en ce début du premier temps fort habitat, le relèvement de leurs grilles à une légère hausse de 5 à 10 points de base.

Lors de sa dernière conférence de presse consécutive à sa décision de politique monétaire le 19 mars dernier, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait indiqué que la banque centrale ne serait pas «paralysée par l’hésitation» et qu’elle disposait d’un «éventail d’options» pour faire face au choc énergétique lié la troisième guerre du Golfe. Elle a notamment indiqué qu’elle souhaitait à tout prix éviter les effets de second tour sur les prix et les salaires impliqués par l’augmentation des prix du pétrole et du gaz.

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Pour l’instant, la remontée des taux de crédit est contenue

La forte remontée des taux de l’OAT 10 ans intervenue fin mars est restée pour l’heure quasiment indolore sur les taux de crédit à l’habitat. Mais cette augmentation des taux souverains est intervenue dans une temporalité particulière sur le front de la demande en crédit à l’habitat. Mars marque traditionnellement le début du premier temps fort habitat, par lequel les banques captent de nouveaux clients via le crédit immobilier. Les établissements semblent pour l’heure avoir choisi de limiter la hausse des taux de crédit et de rogner sur leurs marges, en l’absence de visibilité sur la fin du conflit et de potentielle décrue perenne des prix du pétrole.

Des perspectives inflationnistes dans les prochains mois

«La remontée des taux est, certes, effective sur le dernier mois, mais est somme toute restée limitée au vu des tensions observées sur les marchés obligataires. Le prolongement du conflit en Iran et l’absence de nette décrue des prix du pétrole – ce qui ne constitue plus, à ce jour, le scénario central – pourraient se traduire par de nouvelles salves inflationnistes dans les prochains mois, et alimenter une nouvelle hausse des taux directeurs. Inversement, la fin rapide du conflit pourrait normaliser les anticipations en matière de prix, et par conséquent de taux. Pour l’heure, l’incertitude a alimenté une tension sur les marchés obligataires, que les banques ont souhaité ne répercuter que partiellement sur les taux de crédit immobilier. La prime de risque a en effet commencé à être intégrée en partie par les établissements, un mouvement qui pourrait se poursuivre graduellement dans les prochaines semaines», conclut Alban Lacondemine, président fondateur d’Emprunt Direct.

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