Crédit immobilier : Face à l’incertitude économique, les taux sont en légère hausse

Début septembre, les barèmes de taux annoncés par les banques sont stables ou en légère hausse, comprise entre 0,10 et 0,25 %.

les taux de credit immobilier sont en legere hausse

Nouveau

© adobestock

Par MySweetImmo, le 11 septembre 2025, mis à jour le 10 septembre 2025
 0
1 - Les taux sont en légère hausse en septembre2 - Artémis courtage recrute

L’été a été très dynamique pour l’activité du crédit immobilier, confirmant la reprise enregistrée durant les neuf premiers mois de l’année 2025. Mais la rentrée de septembre est plus chahutée. Le contexte politique, et les incertitudes économiques liées à la chute du gouvernement Bayrou, rendent nerveux les marchés financiers, en particulier les marchés obligataires français dont les niveaux sont désormais comparables à ceux de l’Italie.

Newsletter MySweetimmo

Les taux sont en légère hausse en septembre

« Ces derniers jours, les obligations assimilables au Trésor (OAT) à 10 ans ont atteint 3,62 % pour se stabiliser ensuite autour de 3,50 %. Les taux de crédit immobilier, qui dépendent notamment des OAT, suivent cette tendance. Début septembre, les barèmes de taux annoncés par les banques sont stables ou en légère hausse, comprise entre 0,10 et 0,25 % », précise Ludovic Huzieux Co-fondateur d’Artémis courtage.

Si une période d’attentisme est à craindre face à l’instabilité politique, les achats se concrétisent malgré tout puisque de nombreux emprunteurs ne peuvent pas reporter leur projet.

À lire aussi

Artémis courtage recrute

Dans un objectif de développement, Artémis courtage a, par ailleurs, lancé cet été une campagne de recrutement ambitieuse pour renforcer ses équipes dans toute la France. Son objectif est de pourvoir, en 2025 et 2026, environ 200 postes dans différents métiers, du courtage de crédits au regroupement de prêts, en passant par la gestion de patrimoine.

Par MySweetImmo
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter