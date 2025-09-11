Crédit immobilier : Face à l’incertitude économique, les taux sont en légère hausse

Début septembre, les barèmes de taux annoncés par les banques sont stables ou en légère hausse, comprise entre 0,10 et 0,25 %.

L’été a été très dynamique pour l’activité du crédit immobilier, confirmant la reprise enregistrée durant les neuf premiers mois de l’année 2025. Mais la rentrée de septembre est plus chahutée. Le contexte politique, et les incertitudes économiques liées à la chute du gouvernement Bayrou, rendent nerveux les marchés financiers, en particulier les marchés obligataires français dont les niveaux sont désormais comparables à ceux de l’Italie.

Les taux sont en légère hausse en septembre

« Ces derniers jours, les obligations assimilables au Trésor (OAT) à 10 ans ont atteint 3,62 % pour se stabiliser ensuite autour de 3,50 %. Les taux de crédit immobilier, qui dépendent notamment des OAT, suivent cette tendance. Début septembre, les barèmes de taux annoncés par les banques sont stables ou en légère hausse, comprise entre 0,10 et 0,25 % », précise Ludovic Huzieux Co-fondateur d’Artémis courtage.

Si une période d’attentisme est à craindre face à l’instabilité politique, les achats se concrétisent malgré tout puisque de nombreux emprunteurs ne peuvent pas reporter leur projet.

Artémis courtage recrute

Dans un objectif de développement, Artémis courtage a, par ailleurs, lancé cet été une campagne de recrutement ambitieuse pour renforcer ses équipes dans toute la France. Son objectif est de pourvoir, en 2025 et 2026, environ 200 postes dans différents métiers, du courtage de crédits au regroupement de prêts, en passant par la gestion de patrimoine.

