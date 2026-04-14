Immobilier : Dans quelles villes vend-on le plus rapidement son bien en 2026 ?
Au 1er trimestre 2026, les délais pour vendre un bien reculent de 34 jours par rapport au premier trimestre 2025. À Montpellier, il faut moins de 3 mois pour vendre un bien. A Strasbourg ou Lyon, les délais dépassent les 110 jours.
Au premier trimestre 2026, les délais de signature des compromis de vente s’établissent à 107 jours en moyenne en France, soit +7 jours par rapport au trimestre précédent, selon le dernier Observatoire Interkab.
34 jours de moins par rapport au premier trimestre 2025
Mais derrière cette moyenne, les écarts entre grandes villes restent marqués, révélateurs de dynamiques locales très contrastées. Sur un an, la tendance est toutefois nettement plus favorable : les délais reculent de 34 jours par rapport au premier trimestre 2025. Une évolution qui confirme une amélioration globale du marché immobilier, observable sur la plupart des indicateurs.
Top 10 des grandes villes où les compromis se signent le plus vite
- Montpellier : 83 jours (-3 jours)
- Lille : 87 jours (+12 jours)
- Marseille : 97 jours (+9 jours)
- Nice : 99 jours (+20 jours)
- Nantes : 102 jours (+8 jours)
- Paris : 105 jours (+11 jours)
- Bordeaux : 108 jours (+6 jours)
- Toulouse : 109 jours (+13 jours)
- Lyon : 111 jours (+13 jours)
- Strasbourg : 116 jours (+7 jours)
Montpellier se distingue nettement avec un délai inférieur de près de trois semaines à la moyenne nationale, et fait figure d’exception en étant la seule grande ville où les délais raccourcissent. À l’inverse, Nice, Toulouse ou Lyon enregistrent des hausses marquées, signe d’un marché qui reste en phase d’ajustement.
Des écarts qui traduisent des marchés locaux à plusieurs vitesses
Ces écarts traduisent moins une simple différence de dynamisme qu’un décalage dans le rythme de reprise selon les territoires. Dans les villes les plus rapides comme Montpellier, la demande s’est déjà repositionnée, notamment sous l’effet du recul de la construction neuve qui reporte les acquéreurs vers l’ancien.
Résultat : une concurrence accrue entre acheteurs qui accélère les transactions. À l’inverse, dans des marchés comme Lyon ou Strasbourg, le redémarrage est plus progressif. Les niveaux de prix élevés continuent de peser sur la solvabilité, allongeant les délais malgré le retour des acquéreurs. Plus largement, la hausse des délais observée dans la majorité des grandes villes (+7 jours au niveau national) confirme un effet classique de sortie de crise : le marché se réactive, mais génère davantage de négociations et allonge les délais de transaction.
“À Montpellier, il faut moins de 3 mois pour vendre un bien. Un rythme qui illustre un marché particulièrement dynamique, à rebours de villes comme Strasbourg ou Lyon où les délais dépassent les 110 jours. Cela traduit un décalage dans le rythme de reprise : certains marchés ont déjà retrouvé des acheteurs actifs, quand d’autres restent freinés par des niveaux de prix élevés et une solvabilité plus contrainte » conclut Olivier Bugette, CEO La Boîte Immo.