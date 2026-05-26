RealAdvisor, la plateforme d’estimation suisse qui s’impose sur le marché français

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La plateforme suisse RealAdvisor accélère en France sur le marché très convoité de l’estimation immobilière. Son pari : capter les vendeurs en amont et transformer la data en contacts utiles pour les agents.

Créée à Genève en 2017, RealAdvisor accélère sur le marché français de l’estimation immobilière. Déjà présente en Suisse, en France, en Espagne et en Italie, la plateforme a franchi le cap du million d’estimations en 2025. Dans l’Hexagone, elle affiche aussi une forte progression auprès des professionnels, avec 2 500 agents partenaires, soit cinq fois plus qu’il y a dix-huit mois. Son modèle : proposer aux particuliers une estimation gratuite de leur bien, puis leur permettre, s’ils le souhaitent, de contacter des agents immobiliers de leur secteur. Entretien avec Kerryan Gars, Country Manager France de RealAdvisor.

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MySweetImmo : Pouvez-vous nous présenter RealAdvisor ?

RealAdvisor est une plateforme d’estimation immobilière créée à Genève en 2017. Elle s’est d’abord développée en Suisse, où elle est rapidement devenue une référence du marché. Aujourd’hui, un projet de vente sur deux y serait initié via notre plateforme.

En 2021, nous nous sommes implantés en France, avant de poursuivre notre développement en Espagne et en Italie. Aujourd’hui, RealAdvisor figure parmi les acteurs importants de l’estimation immobilière en France, avec plus d’un million d’estimations réalisées en 2025.

La France est désormais un marché prioritaire pour nous. Notre ambition est claire : faire de RealAdvisor une plateforme de référence de l’estimation immobilière en France comme en Europe, au service des particuliers comme des professionnels.

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Quels types de services proposez-vous aux particuliers ?

Nous leur proposons des estimations immobilières 100 % gratuites, basées sur une data de grande qualité, afin de fournir une valeur cohérente avec le marché. En parallèle, nous leur présentons les meilleurs agents de leur secteur. Ils restent libres de les contacter ou non s’ils souhaitent être accompagnés dans leur projet de vente.

Que proposez-vous aux professionnels de l’immobilier ?

Nous permettons aux agents immobiliers de gagner en visibilité auprès de l’audience la plus qualifiée pour eux : les propriétaires vendeurs de leur secteur. Les agents partenaires sont mis en avant comme des experts locaux dans les résultats d’estimation. Ils reçoivent également des demandes directement issues de propriétaires vendeurs, avec un fort potentiel de transformation en mandats.

En quoi votre modèle se différencie-t-il des autres plateformes ?

RealAdvisor met en place une véritable stratégie de visibilité pour les agents immobiliers, pensée pour leur apporter des contacts qualifiés plutôt que de simples impressions. Les agents apparaissent à des moments clés du parcours vendeur : carte des prix, résultats d’estimation et annuaire des professionnels. Ils disposent également d’un dashboard pour suivre leur visibilité et leurs demandes en temps réel. Surtout, toutes les demandes proviennent directement de propriétaires vendeurs. Cela garantit des contacts plus qualifiés et une vraie valeur commerciale pour les agents.

Quels retours recevez-vous des agents partenaires ?

Le principal retour concerne la montée en visibilité locale. Dans un marché très concurrentiel, les agents immobiliers apprécient de pouvoir exister durablement auprès des bons vendeurs. Cela se traduit par plus de notoriété, plus de contacts qualifiés et une hausse des mandats dès la première année.

Quels sont vos objectifs et projets pour les mois et années à venir ?

Notre ambition est de devenir la référence de l’estimation immobilière en Europe. Cette année, nous ouvrons notamment de nouveaux marchés, comme la Pologne et le Portugal. En France, nous avons fortement accéléré ces dernières années et nous souhaitons poursuivre cette dynamique.

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