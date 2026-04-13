Immobilier : « L’intelligence artificielle change les règles du jeu », Benjamin Leiba

Benjamin Leiba, co-fondateur de Primomanda, décrypte un basculement en cours dans l’immobilier : la fin de l’asymétrie d’information entre particuliers et professionnels.

L’immobilier est souvent décrit comme un secteur lent à évoluer, conservateur et résistant au changement. Pourtant, il est aujourd’hui en pleine mutation, et il ne s’agit pas d’une simple tendance ; c’est un véritable basculement.

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Une révolution visible, massive… et déjà adoptée

Ce n’est un secret pour personne : l’IA transforme fondamentalement tous les secteurs. Il suffit d’ouvrir LinkedIn pour tomber chaque jour sur de nouvelles annonces d’innovations radicales.

On découvre des professionnels qui n’ont jamais écrit une ligne de code de leur vie, et qui aujourd’hui développent des app en autonomie avec des outils comme Claude Code.

Des agents immobiliers qui challengent leur propre expertise d’un bien.

Des particuliers qui interrogent des modèles comme ChatGPT avant même de contacter un professionnel.

Ce qui change, ce n’est pas seulement la technologie, c’est :

La vitesse à laquelle elle se diffuse,

L’ampleur de son adoption,

Et la démocratisation d’une puissance jusque-là réservée à quelques experts.

Aujourd’hui, n’importe qui peut tester, simuler, explorer, et cela transforme les règles du jeu. Le secteur de l’immobilier n’est pas une exception.

Ce que l’IA transforme vraiment : le process immobilier

En bouleversant notre manière d’acheter et de vendre des biens immobiliers, L’IA vient révolutionner tous un processus qu’on pensait connaitre par cœur.

Concrètement, sur le terrain :

Des propriétaires arrivent avec une estimation générée en quelques secondes via des outils généralistes ou spécialisés.

Des agents immobiliers produisent, dès le premier échange, des simulations de prix argumentées, basées sur des données de marché actionnables.

Ces mêmes documents sont ensuite réinjectés par les clients dans des IA pour les challenger, les affiner, les compléter.

Le niveau d’information s’élève des deux côtés… et l’équilibre change.

La fin de l’asymétrie agent / vendeur et le début d’un nouveau rapport de force

Pendant longtemps, l’immobilier reposait sur une asymétrie d’information qui est tout simplement en train de disparaitre.

Aujourd’hui, particuliers et professionnels accèdent aux mêmes outils, aux mêmes données, aux mêmes capacités d’analyse, avec des “power users” des deux côtés.

Ce n’est pas la fin des professionnels, qui ont toujours une forte valeur ajoutée à apporter, mais c’est un autre modèle qui est train de se créer.

Désintermédiation ou augmentation : un faux débat ?

En théorie, on pourrait imaginer une transaction entièrement automatisée : un acheteur, un vendeur, des critères objectifs, un algorithme qui trouve l’équilibre parfait et une transaction bouclée en un clin d’œil.

Mais la réalité est différente, car l’immobilier n’est pas un marché parfaitement rationnel.

En effet, comment modéliser le ressenti d’un quartier, la perception d’un potentiel, le timing psychologique d’un acheteur ou d’un vendeur ?

L’IA n’a pas vocation à remplacer cela – en revanche, elle oblige les professionnels à devenir meilleur, plus exigeant, et rationalise le rapport de force.

Vers un nouveau standard du secteur immobilier

Avec l’IA, c’est la fin des approximations et de l’amateurisme, puisqu’il y a naturellement :

Plus de rigueur dans l’analyse,

Plus de transparence dans les recommandations,

Plus de cohérence dans les prix.

Et c’est une excellente nouvelle pour le secteur !

En effet, l’immobilier a tout à gagner à se professionnaliser davantage, à renforcer la qualité de service et à redorer l’image de ses acteurs qui n’est pas toujours impeccable.

Une opportunité individuelle avant tout

Chacun d’entre nous se retrouve face à une technologie accessible, déjà largement diffusé, et qui s’améliore de jour en jour.

La vraie question est donc individuelle : est-ce qu’on s’en saisit ?

Acheteurs, vendeurs, professionnels : tous peuvent aujourd’hui monter en compétence, apprendre, tester, se tromper, recommencer, et cela même sans aucune connaissance préalable.

Pour les acteurs du secteur, le sujet n’est plus l’adoption, mais bien l’intégration.

Une opportunité historique pour le secteur

L’intelligence artificielle ne remplacera pas les professionnels de l’immobilier… mais elle fera disparaître ceux qui n’évoluent pas. Ne pas s’y mettre aujourd’hui, ce n’est plus neutre : c’est prendre le risque de ne pas mobiliser tous les leviers au service de ses clients.

Grâce à l’IA, le marché immobilier devient plus lisible, plus juste, plus efficace et plus exigent. Et c’est sans doute la meilleure chose qui pouvait lui arriver.

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