Logement Ile-de-France : Ce que les élus attendent des bailleurs sociaux
Produire davantage de logements abordables, accélérer la rénovation énergétique et adapter l’offre aux besoins des habitants : les élus franciliens fixent leurs priorités pour les bailleurs sociaux.
À l’occasion du Salon des Maires d’Île-de-France, Seqens a dévoilé les résultats d’une étude réalisée par Toluna Harris Interactive auprès de 182 mairies franciliennes. L’enquête apporte un éclairage sur les attentes des élus face à une crise du logement qui continue de s’intensifier dans la région.
Se loger en Île-de-France reste un défi majeur
Le constat est presque unanime. Selon l’étude, 98 % des élus interrogés considèrent qu’il est difficile de se loger dans leur commune.
Cette perception reflète la forte tension qui caractérise le marché immobilier francilien depuis plusieurs années. Le manque de logements disponibles apparaît comme le principal facteur de difficulté pour 97 % des répondants.
Les élus évoquent également le niveau élevé des prix, aussi bien à l’achat qu’à la location. Ils soulignent par ailleurs les limites d’une offre parfois insuffisamment adaptée au vieillissement de la population ou aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Trois attentes fortes vis-à-vis des bailleurs sociaux
Face à ces difficultés, les élus identifient clairement les missions qu’ils jugent prioritaires pour les bailleurs sociaux.
La première concerne la production de logements abordables. Cette mission est considérée comme prioritaire ou importante par 98 % des répondants. Dans un contexte de tension persistante entre l’offre et la demande, la création de nouveaux logements accessibles apparaît comme une réponse incontournable.
Autre enjeu majeur : la rénovation énergétique du parc existant. Là encore, 98 % des élus attendent une accélération des travaux visant à améliorer la performance énergétique des logements.
Ces résultats témoignent de l’importance croissante des enjeux environnementaux dans les politiques locales de l’habitat, alors que les objectifs de transition énergétique se renforcent.
Une demande croissante d’adaptation aux besoins des territoires
Au-delà de la construction et de la rénovation, les élus attendent également une évolution de l’offre de logements pour répondre aux transformations démographiques et sociales.
Ainsi, 99 % des répondants jugent essentielle l’adaptation des logements aux nouveaux besoins des habitants. Sont notamment cités le vieillissement de la population, les besoins des jeunes actifs, des étudiants, des familles monoparentales ou encore des personnes âgées.
Cette attente traduit une volonté d’accompagner des parcours résidentiels de plus en plus diversifiés et de mieux répondre aux réalités locales.
« Cette étude confirme que l’action de Seqens est en adéquation avec les attentes des élus franciliens : produire davantage de logements abordables, accélérer la rénovation énergétique et adapter l’offre aux nouveaux besoins des habitants. Notre responsabilité est d’être un partenaire fiable, proche des territoires, capable d’apporter des solutions concrètes et durables aux collectivités comme aux habitants. », indique Marion Oeschli, Directrice générale de Seqens.
Seqens bénéficie d’une relation de confiance avec les collectivités
L’étude s’est également intéressée à la perception de Seqens dans les communes où le bailleur social est implanté.
Parmi les élus concernés, 76 % se déclarent satisfaits de son action dans leur commune et 80 % indiquent qu’ils recommanderaient de travailler avec l’entreprise.
Les élus interrogés citent notamment la collaboration sur les attributions de logements, la qualité des logements, la gestion locative ou encore le partage d’informations sur les chantiers en cours.
Ces résultats constituent un indicateur de satisfaction recueilli dans le cadre de l’enquête. Ils montrent surtout l’importance accordée par les collectivités à la proximité, à la réactivité et au dialogue avec les acteurs du logement social.
Réalisée par Toluna Harris Interactive auprès de 182 mairies franciliennes, cette étude met ainsi en évidence trois priorités largement partagées : construire davantage de logements abordables, accélérer la rénovation énergétique et adapter l’offre aux évolutions de la société. Trois enjeux qui restent au cœur des politiques du logement en Île-de-France.