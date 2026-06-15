A vendre au Cap Ferret : Maison contemporaine avec piscine

Cette maison contemporaine de 6 pièces et 4 chambres située à proximité des plages du Bassin d’Arcachon sur la Presqu’île du Cap Ferret est proposée à la vente par Barnes.

Cette maison contemporaine est située sur la Presqu’île du Cap Ferret, dans un environnement calme et verdoyant, à proximité des plages du Bassin d’Arcachon.

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Une maison lumineuse

Construite en 2023, cette propriété séduit par ses prestations soignées, ses volumes généreux et sa luminosité omniprésente.

La pièce de vie s’articule autour d’un vaste salon-séjour agrémenté d’une cheminée traversante, d’un espace salle à manger et d’une cuisine équipée au design épuré. L’ensemble s’ouvre harmonieusement sur une terrasse couverte, idéale pour profiter des repas en extérieur tout au long de l’année.

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Une cadre confortable

Le rez-de-chaussée accueille deux suites disposant chacune d’un dressing et d’une salle d’eau privative. À l’étage, deux chambres supplémentaires ainsi qu’une spacieuse salle d’eau offrent un cadre confortable pour recevoir famille et amis.

À l’extérieur, le jardin paysager invite à la détente autour d’une piscine chauffée, tandis qu’un garage complète les prestations de cette propriété pensée pour un art de vivre résolument tourné vers l’extérieur.

Le prix : 1 785 000 €. Le contact : Barnes.

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