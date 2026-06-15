A vendre au Cap Ferret : Maison contemporaine avec piscine

Cette maison contemporaine de 6 pièces et 4 chambres située à proximité des plages du Bassin d’Arcachon sur la Presqu’île du Cap Ferret est proposée à la vente par Barnes.

Villa contemporaine avec piscine sur la Presqu’ile du Cap Ferret

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo , le 15 juin 2026
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Cette maison contemporaine est située sur la Presqu’île du Cap Ferret, dans un environnement calme et verdoyant, à proximité des plages du Bassin d’Arcachon.

Villa contemporaine avec piscine sur la Presqu’ile du Cap Ferret
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Une maison lumineuse

Construite en 2023, cette propriété séduit par ses prestations soignées, ses volumes généreux et sa luminosité omniprésente.

La pièce de vie s’articule autour d’un vaste salon-séjour agrémenté d’une cheminée traversante, d’un espace salle à manger et d’une cuisine équipée au design épuré. L’ensemble s’ouvre harmonieusement sur une terrasse couverte, idéale pour profiter des repas en extérieur tout au long de l’année.

Villa contemporaine avec piscine sur la Presqu’ile du Cap Ferret
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Une cadre confortable

Le rez-de-chaussée accueille deux suites disposant chacune d’un dressing et d’une salle d’eau privative. À l’étage, deux chambres supplémentaires ainsi qu’une spacieuse salle d’eau offrent un cadre confortable pour recevoir famille et amis.

Villa contemporaine avec piscine sur la Presqu’ile du Cap Ferret

À l’extérieur, le jardin paysager invite à la détente autour d’une piscine chauffée, tandis qu’un garage complète les prestations de cette propriété pensée pour un art de vivre résolument tourné vers l’extérieur.

Le prix : 1 785 000 €. Le contact : Barnes.

Par MySweetImmo
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