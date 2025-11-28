Agents immobiliers : « La gestion locative est devenue une activité quasi obligatoire », François Moerlen (Locagestion)

Dans Mon Podcast Immo, François Moerlen, fondateur de LocaGestion, revient sur la montée en puissance de la gestion locative en 2025. Une activité devenue incontournable pour les professionnels de l’immobilier, dans un marché qui se réinvente face à la crise. En 2025, la gestion locative s’impose comme une nécessité stratégique pour les professionnels de l’immobilier. […]

Dans Mon Podcast Immo, François Moerlen, fondateur de LocaGestion, revient sur la montée en puissance de la gestion locative en 2025. Une activité devenue incontournable pour les professionnels de l’immobilier, dans un marché qui se réinvente face à la crise. En 2025, la gestion locative s’impose comme une nécessité stratégique pour les professionnels de l’immobilier.

« Aujourd’hui, la location et la gestion locative sont devenues des activités quasiment obligatoires pour les agences », explique François Moerlen, président fondateur de Locagestion, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Une tendance forte, portée par la nécessité de diversifier les sources de revenus dans un contexte de ralentissement du marché.

La gestion locative, réponse à un marché en mutation

L’année 2025 aura été celle de la transition pour le secteur. Alors que les salons comme le RENT faisaient autrefois la part belle à la transaction, la location s’impose désormais comme un axe de développement majeur. En réponse au repli du marché, de nombreux professionnels se tournent en effet vers la gestion pour compenser la baisse d’activité.

« Beaucoup d’agents immobiliers sont venus vers nous cette année pour externaliser leur gestion locative », observe François Moerlen. Selon lui, cette activité exigeante et technique nécessite une expertise que LocaGestion met à disposition via une équipe de 70 spécialistes. Résultat : une hausse continue du nombre de partenaires et de lots gérés.

Une perte de vitesse des professionnels traditionnels

Mais derrière cet engouement se cache une réalité plus contrastée : les professionnels de la gestion locative perdent du terrain. « On est passés de 40 % à 35 % de parts de marché pour la gestion intermédiaire », alerte François Moerlen. Une baisse significative qui s’explique, selon lui, par un manque de renouvellement de l’offre.

« Certains gestionnaires restent figés dans leurs pratiques, sans apporter de services différenciants à leurs clients », analyse-t-il. Résultat : de plus en plus de propriétaires choisissent de gérer seuls leurs biens, sans intermédiaire. Une évolution préoccupante qui pousse les acteurs à se réinventer.

L’innovation numérique comme levier de différenciation

Face à cette érosion, LocaGestion mise sur un modèle hybride, alliant expertise humaine et outils digitaux. « Nos gestionnaires sont des spécialistes pointus, mais nous avons aussi développé une plateforme numérique native très avancée », souligne François Moerlen. De la constitution du dossier locataire à la signature du bail, tout est pensé pour fluidifier et sécuriser le processus.

La promesse : un parcours dématérialisé, rapide, transparent, dans un « chaînage qualité » qui réduit les risques d’erreur. Un gain de temps et d’efficacité pour les professionnels comme pour leurs clients.

L’intelligence humaine, clé de la relation locative

Mais la technologie ne fait pas tout. « L’IA nous aide dans les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, mais la gestion locative reste une affaire d’humains », insiste François Moerlen. Pour lui, la qualité de la relation entre propriétaire, locataire et gestionnaire repose avant tout sur l’écoute et le dialogue.

« On ne discute pas avec une intelligence artificielle », tranche-t-il. Notamment sur les points sensibles : états des lieux, dépôts de garantie, contentieux… Autant de situations qui exigent finesse et compréhension.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec François Moerlen sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

