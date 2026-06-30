Gérard Brémond, l’inventeur de la nouvelle propriété immobilière, est mort à 88 ans

Gérard Brémond, fondateur du groupe Pierre & Vacances, est mort le 25 juin à 88 ans. En cinquante ans à la tête de son groupe, il a imposé un modèle immobilier toujours actif aujourd’hui : la « nouvelle propriété », qui permet à des particuliers d’acheter un bien tout en le confiant en location. Ce modèle prend […]

Gérard Brémond, fondateur du groupe Pierre & Vacances, est mort le 25 juin à 88 ans. En cinquante ans à la tête de son groupe, il a imposé un modèle immobilier toujours actif aujourd’hui : la « nouvelle propriété », qui permet à des particuliers d’acheter un bien tout en le confiant en location. Ce modèle prend une résonance particulière alors que Pierre & Vacances-Center Parcs négocie actuellement son rachat par le fonds émirati Mubadala Capital.

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Qui était Gérard Brémond, l’inventeur de la « nouvelle propriété »

Petit-fils et fils de promoteurs immobiliers, Gérard Brémond obtient un diplôme de sciences économiques avant de rejoindre l’affaire familiale. Fils d’un promoteur immobilier, Gérard Brémond se voit confier en 1967, à 25 ans, la conception de la future station de ski d’Avoriaz. Ce projet, initialement porté par le champion olympique Jean Vuarnet, devient le point de départ d’un groupe qu’il dirigera pendant plus d’un demi-siècle.

Il considérait ce projet comme le tournant de sa vie professionnelle, celui qui a donné naissance à un groupe dont il n’imaginait pas, au départ, qu’il prendrait une telle ampleur. C’est à cette occasion qu’il élabore le principe fondateur de Pierre & Vacances : la « nouvelle propriété ». Des particuliers achètent un appartement à prix réduit et le confient en location au groupe, tout en se réservant des droits de séjour. Le modèle sera dupliqué aux Ménuires, à Val-d’Isère, puis sur le littoral, à Juan-les-Pins et Sainte-Maxime.

Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, a salué en Gérard Brémond « un immense entrepreneur », au même titre que Gilbert Trigano (Club Med) ou Jacques Maillot (Nouvelles Frontières) parmi les grandes figures ayant façonné le tourisme français par l’innovation financière. L’ancien président de la République François Hollande, qui le connaissait bien, lui attribuait également le mérite d’avoir révolutionné le tourisme grâce à de nouvelles techniques de financement et de propriété, en particulier dans les zones rurales et de montagne qu’il contribuait à redynamiser.

Avant de reprendre l’affaire familiale, Gérard Brémond se rêvait musicien de jazz. Il racontait s’être résigné à revenir à la promotion immobilière, faute de pouvoir rivaliser avec les grands noms du genre. Cette passion ne l’a toutefois jamais quitté : devenu entrepreneur, il a fait l’acquisition de la radio TSF Jazz et du club parisien Le Duc des Lombards, deux adresses toujours associées à la scène jazz française.

Resté à la tête du groupe pendant 54 ans, il a dû céder le contrôle de Pierre & Vacances-Center Parcs en 2022, après la crise du Covid-19 qui avait fragilisé l’entreprise. Jean-François Rial souligne qu’il a traversé cette perte de contrôle avec dignité, sans jamais critiquer publiquement les nouveaux actionnaires ni son successeur Franck Gervais. Jusqu’à la fin, il restait, selon ses proches, curieux de sujets aussi variés que le numérique ou l’environnement.

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La « nouvelle propriété », un montage immobilier toujours utilisé aujourd’hui

Le principe imaginé par Gérard Brémond dépasse le seul cas Pierre & Vacances : c’est un montage d’investissement locatif meublé, où l’acquéreur mutualise son bien avec un exploitant professionnel en échange de garanties de location et de périodes d’usage personnel.

Ce modèle a permis au groupe de financer son développement sans recourir uniquement à la dette ou aux marchés financiers, tout en offrant aux particuliers un produit d’investissement associé à un usage de loisir. Il a ensuite été décliné à l’urbain en 1997, via la coentreprise avec Accor qui donne naissance à la marque Adagio, avant l’introduction en Bourse du groupe en 1999 puis le rachat de Center Parcs en 2003.

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Pierre & Vacances-Center Parcs, un groupe en pleine mutation actionnariale

Après des décennies de croissance, le groupe a été fragilisé par la pandémie de Covid-19. Gérard Brémond avait alors perdu le contrôle de PVCP, à l’issue d’une restructuration financière conclue avec ses créanciers en 2022.

L’actualité du groupe reste dense en 2026 : PVCP a reçu une offre ferme de rachat de la société d’investissement émiratie Mubadala Capital, avec une valorisation autour d’un milliard d’euros et une probable sortie de la Bourse de Paris. L’opération nécessite l’adhésion d’autres actionnaires pour atteindre 80 % du capital d’ici au 17 juillet. Le groupe, qui détient aussi la marque Maeva, a généré près de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la « nouvelle propriété » inventée par Gérard Brémond ? Un montage immobilier où un particulier achète un bien qu’il confie en location à un exploitant professionnel, tout en conservant des droits de séjour personnels.

Qui rachète Pierre & Vacances-Center Parcs en 2026 ? Le fonds d’investissement émirati Mubadala Capital a formulé une offre ferme, avec une valorisation autour d’un milliard d’euros et une possible sortie de la Bourse de Paris.

Quelles stations Gérard Brémond a-t-il développées ? Avoriaz en premier lieu, puis Les Ménuires et Val-d’Isère à la montagne, Juan-les-Pins et Sainte-Maxime sur le littoral.

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