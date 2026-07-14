Travaux : Les 5 points à vérifier sur un devis

Le devis d’un artisan ne se lit pas en diagonale. Pour éviter les mauvaises surprises, certains points sont à scruter à la loupe. Camif Habitat détaille les signaux à repérer avant de s’engager.

Un prix qui semble avantageux, une formulation trop générale, une mention qui manque, et c’est tout le chantier qui peut déraper… Voilà pourquoi il est très important de savoir lire le devis d’un artisan. Vous êtes sur le point de réaliser des travaux ? Avant de vous engager avec un artisan, passez son devis à la loupe car ce document reste la première étape de sécurisation d’un chantier !

“Dans un projet de rénovation, le devis ne doit jamais être réduit à un simple prix. C’est un outil de transparence qui permet de construire une relation de confiance entre le particulier et l’artisan, et de poser les bases d’un chantier serein”, précise Paulo Moreira, Directeur Général de Camif Habitat.

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Travaux : Les signes qui doivent vous alerter

Le flou, premier signe qui doit vous alerter

Poste par poste, prestation par prestation, matériau par matériau : un devis sérieux ne laisse rien dans l’ombre. Dès que les formulations restent générales ou qu’une tâche n’est pas clairement chiffrée, le malentendu guette – et avec lui, le risque de voir resurgir une prestation « oubliée » au moment de la facture finale.

Méfiez-vous du devis le moins cher

Un tarif nettement inférieur aux autres n’est pas la garantie d’une bonne nouvelle en soi. Il peut cacher un oubli dans le chiffrage, des matériaux de moindre qualité, ou un temps de chantier sous-évalué. La seule parade : comparer plusieurs devis pour repérer l’écart qui ne s’explique pas.

Des mentions obligatoires, sans exception

Date, identité et coordonnées de l’entreprise, numéros d’identification, nom du client, date de début et durée estimée des travaux, détail des prestations, prix TTC, durée de validité : ces informations doivent toutes figurer noir sur blanc.

Leur absence rend le contrat difficile à vérifier, et donc à faire valoir en cas de litige. Il en va de même pour les assurances et certifications mises en avant : elles se vérifient auprès des registres et attestations officiels, pas sur la seule bonne foi de l’artisan.

Un calendrier qui tient debout

Date de démarrage, durée du chantier, étapes intermédiaires : ces éléments doivent être écrits noir sur blanc et réalistes. Un devis muet sur les délais, ou qui promet un calendrier manifestement intenable, ne permettra pas de suivre l’avancement des travaux ni d’anticiper les retards.

L’acompte, un curseur à surveiller

Demander un acompte est une pratique courante dans le bâtiment — à condition qu’il reste proportionné et clairement encadré dans le devis. Un montant élevé, combiné à un document imprécis par ailleurs, est un signal à prendre au sérieux.

« Chez les professionnels de l’accompagnement des travaux comme Camif Habitat par exemple, l’acompte versé par le client est conservé jusqu’à la réalisation effective des travaux, précisément pour écarter ce risque », conclut Paulo Moreira.

L’assistant à maîtrise d’ouvrage : un allié avant, pendant et même après la signature Face à ces points de vigilance, l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) joue un rôle de filtre : il aide à définir précisément le besoin, structure le cahier des charges, consulte les entreprises et relit les devis avec méthode. Concrètement, c’est lui qui repère la mention manquante, questionne l’écart de prix suspect ou négocie un acompte disproportionné – autant de vérifications qu’un particulier n’a pas toujours le réflexe ou le temps de faire seul. Cet accompagnement apporte une vigilance supplémentaire, du cahier des charges jusqu’au suivi des travaux.

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