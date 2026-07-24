Immobilier de luxe : La Catalogne attire les grands réseaux

John Taylor annonce son implantation en Catalogne avec cinq agences prévues entre 2026 et 2028. Au-delà de cette expansion, cette décision illustre le dynamisme du marché résidentiel haut de gamme espagnol, porté par Barcelone et une clientèle internationale toujours plus présente.

L’immobilier de luxe en Catalogne continue d’attirer les grands réseaux internationaux. John Taylor annonce l’ouverture de cinq agences dans la région entre 2026 et 2028, avec une première implantation à Barcelone dès septembre prochain.

Au-delà de cette stratégie d’expansion, cette décision met en lumière le dynamisme d’un marché résidentiel haut de gamme qui séduit une clientèle internationale toujours plus nombreuse.

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Pourquoi la Catalogne est devenue un marché clé de l’immobilier de luxe

Pour John Taylor, la Catalogne s’impose aujourd’hui comme l’un des marchés résidentiels les plus attractifs du bassin méditerranéen. Barcelone, la Costa Brava, Sitges ou encore le Maresme concentrent une demande soutenue, portée aussi bien par des acquéreurs à la recherche d’une résidence principale que par des investisseurs souhaitant constituer un patrimoine de long terme.

Selon les données communiquées par John Taylor, la rareté de l’offre sur plusieurs secteurs prisés contribue à soutenir les valorisations des biens haut de gamme.

Pour accompagner ce développement, le groupe a nommé Walid Boualem au poste de Managing Director et Head of Development pour la Catalogne. Il aura pour mission de structurer le réseau régional et de piloter son implantation.

« La Catalogne est aujourd’hui l’un des marchés résidentiels les plus attractifs du bassin méditerranéen. Nous observons une demande internationale soutenue, portée par des acheteurs qui recherchent à la fois un cadre de vie exceptionnel et des actifs capables de préserver leur valeur à long terme », explique Walid Boualem.

Barcelone, moteur de l’attractivité internationale

Si la Catalogne attire autant les investisseurs, c’est en grande partie grâce à Barcelone. La capitale catalane combine une qualité de vie reconnue, un patrimoine architectural exceptionnel et un rôle grandissant de hub technologique en Europe du Sud.

La ville accueille chaque année des entrepreneurs, dirigeants, investisseurs et professionnels des secteurs de la technologie, du numérique, de l’intelligence artificielle ou de la santé. Cette évolution des profils d’acquéreurs fait progresser la demande pour des logements spacieux, connectés et proches des principaux pôles économiques ou du littoral.

Les quartiers de Pedralbes, Sarrià-Sant Gervasi, l’Eixample ou Bonanova figurent parmi les secteurs les plus recherchés. Sur le littoral, la Costa Brava, Sitges et le Maresme continuent également d’attirer une clientèle internationale.

« La Catalogne combine des fondamentaux rares : une métropole internationale, une excellente connectivité, une offre culturelle de premier plan et un littoral particulièrement attractif. Ces éléments expliquent l’intérêt croissant des investisseurs internationaux pour la région », souligne Walid Boualem.

Un marché espagnol de prestige qui reste dynamique malgré un rééquilibrage

Cette implantation s’inscrit dans un contexte plus large de maturité du marché résidentiel de prestige espagnol.

Selon John Taylor, le marché madrilène demeure solide après plusieurs années de forte progression. Les biens les mieux situés et entièrement rénovés continuent d’enregistrer les meilleures performances, même si le marché entre désormais dans une phase de stabilisation.

Aux Baléares, le groupe observe un léger ralentissement des transactions sur les biens de plus de 10 millions d’euros, tandis que la demande reste soutenue sur le segment haut de gamme grâce à une clientèle internationale.

À Ibiza enfin, le marché évolue vers un fonctionnement plus équilibré après le pic observé à la sortie de la pandémie. Selon John Taylor, les acheteurs se montrent plus sélectifs, mais la demande internationale demeure solide sur les propriétés les plus prestigieuses.

Dans ce contexte, l’ouverture de cinq agences en Catalogne apparaît moins comme une simple opération de développement que comme le reflet de l’importance prise par cette région sur le marché européen de l’immobilier résidentiel haut de gamme. Les réseaux spécialisés y voient désormais un territoire stratégique, porté par l’attractivité durable de Barcelone et par une demande internationale qui continue d’alimenter le segment premium.

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