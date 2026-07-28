Incendies en Gironde : Ce coup de pouce de ParuVendu.fr aux agences immobilières
Les incendies qui touchent la Gironde ont aussi des conséquences pour les professionnels de l’immobilier. Pour accompagner ses agences clientes situées dans les zones concernées, ParuVendu.fr leur offre deux mois de diffusion d’annonces sans facturation.
Les incendies qui affectent la Gironde ne touchent pas seulement les habitants et les territoires. Ils ont également un impact sur l’activité économique locale, notamment celle des agences immobilières implantées dans les secteurs concernés.
Face à cette situation exceptionnelle, ParuVendu.fr annonce une mesure de soutien destinée à ses clients professionnels de l’immobilier afin de leur permettre de maintenir leur visibilité sans supporter le coût de leur abonnement pendant deux mois.
Les incendies fragilisent aussi l’activité des agences immobilières
Les conséquences des incendies dépassent les seuls dégâts matériels. Les professionnels installés dans les zones concernées peuvent voir leur activité ralentir, avec des visites reportées, des transactions retardées ou une baisse temporaire des contacts commerciaux.
Pour accompagner ces agences durant cette période, ParuVendu.fr met en place un dispositif exceptionnel destiné à alléger leurs charges tout en leur permettant de continuer à diffuser leurs annonces.
Deux mois de diffusion des annonces offerts aux clients concernés
Les agences immobilières déjà clientes de ParuVendu.fr situées dans les zones touchées bénéficieront de la diffusion gratuite de leurs annonces pendant les mois d’août et de septembre 2026.
Aucune facturation ne sera appliquée sur cette période. L’objectif est de permettre aux professionnels de conserver leur visibilité auprès des acquéreurs et vendeurs malgré les perturbations liées aux incendies.
Pour bénéficier de cette mesure, les agences concernées devront contacter le service souscription de ParuVendu.fr afin d’en demander la mise en place.
Une mesure de solidarité mise en place par ParuVendu.fr
Cette initiative s’inscrit dans un contexte de soutien exceptionnel face aux conséquences économiques des incendies.
Laurent Radix, président de ParuVendu.fr, explique : « Depuis plus de 25 ans, ParuVendu.fr accompagne les professionnels dans leur développement. Dans les moments difficiles, il nous paraît naturel d’être présents à leurs côtés. Être un partenaire de confiance, c’est aussi savoir agir concrètement lorsque nos clients en ont besoin. »
Le site immobilier indique que cette décision reflète sa volonté d’accompagner les professionnels de l’immobilier confrontés à cette situation exceptionnelle.
Modalités pratiques
Les agences immobilières clientes souhaitant bénéficier du dispositif sont invitées à contacter le service souscription de ParuVendu.fr.