Annonces immobilières : Première position garantie avec Priority & Top Position de Belles Demeures

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Sur le segment du luxe, la bataille de la visibilité se durcit. Belles Demeures contingente sa nouvelle option Top Position à quatre agences par secteur et publie son premier Carnet du prestige.

Belles Demeures, le portail immobilier de luxe du groupe SeLoger, lance Priority et Top Position. La première offre combine remontée des annonces et notoriété d’agence. La seconde place l’annonce de son choix en tête des résultats de recherche, dans la limite de quatre agences par secteur. Objectif affiché : accélérer la vente des biens les plus stratégiques sur un marché du luxe de plus en plus sélectif.

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Priority : viser la place de référence sur son secteur

Sur le marché de l’immobilier de prestige, la concurrence entre agences se joue désormais autant sur la visibilité des annonces que sur la notoriété de l’enseigne. C’est le constat qui a présidé au lancement de Priority, l’offre premium de Belles Demeures. Elle s’adresse aux professionnels qui ne se contentent pas d’être présents sur les portails, mais qui cherchent à devenir la référence de leur secteur auprès d’une clientèle CSP+ locale et qualifiée.

Concrètement, l’offre associe trois leviers. D’abord, le dispositif de remontée des annonces en tête de liste. Ensuite, Boost Extend dans sa version la plus avancée, réservée exclusivement aux clients Priority. Enfin, la notoriété d’agence apportée par Expert à la Une, inclus dans l’offre.

Ce dernier module met l’agence en avant directement sur la page d’accueil et sur la page de résultats du portail. Il repose sur deux bannières premium au format impactant, qui reprennent le logo, les couleurs de l’agence et ses . L’enjeu est moins l’effet immédiat que la construction d’une image de marque dans la durée, auprès d’une audience déjà qualifiée sur un territoire donné.

Top Position : quatre agences maximum par secteur

Deuxième brique du dispositif, Top Position arrive sur le segment du prestige après avoir été testée sur SeLoger. Le portail l’ouvre désormais aux clients de sa plateforme dédiée aux biens d’exception. L’option reste toutefois réservée aux souscripteurs de Priority.

Le principe est simple. Le professionnel choisit l’annonce qu’il souhaite pousser et celle-ci apparaît en tête des résultats de recherche sur Belles Demeures. Le choix n’est pas figé : l’agence peut changer d’annonce autant de fois qu’elle le souhaite, en fonction de ses priorités de vente du moment. Un mandat qui traîne, un bien à sortir avant l’été, une exclusivité fraîchement signée : l’arbitrage se fait au fil de l’eau.

Surtout, l’option est volontairement contingentée. Belles Demeures la limite à quatre agences par secteur, ce qui garantit à chacune une part de voix de 25 %. Le portail avance un résultat direct : jusqu’à 25 % de clics supplémentaires sur la première annonce par rapport à la deuxième position. Ce chiffre est issu des retours d’expérience de SeLoger, qui a déployé le dispositif sur le marché traditionnel avant de l’étendre au prestige.

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Le Carnet du prestige, la veille marché mise à disposition des professionnels

En parallèle de ses offres de visibilité, Belles Demeures publie cet été son Carnet du prestige. Sur ce marché, chaque détail compte pour installer une confiance immédiate. Face à des acquéreurs ultra-qualifiés, la difficulté consiste souvent à transformer des intuitions de terrain en certitudes documentées. C’est précisément l’objet de ce document, dans lequel les experts du portail ont compilé pour la première fois le meilleur des tendances du marché.

Ce que contient le Carnet du prestige Belles Demeures Décrypter la tendance : repérer les dynamiques de prix et les zones géographiques qui attirent la clientèle à hauts revenus.

repérer les dynamiques de prix et les zones géographiques qui attirent la clientèle à hauts revenus. Maîtriser les comportements : adapter ses mandats aux nouvelles attentes digitales et de services des acquéreurs.

adapter ses mandats aux nouvelles attentes digitales et de services des acquéreurs. Activer la performance : prendre un temps d’avance pour conseiller ses vendeurs avec une précision chirurgicale.

Télécharger le Carnet du prestige Belles Demeures

La promesse d’ensemble tient en une ligne, du côté du portail : offrir aux professionnels de l’immobilier de prestige un écrin à fort impact pour accélérer leurs ventes et construire leur notoriété sur le long terme.

Priority et Top Position : les questions des professionnels

Qu’est-ce que Priority de Belles Demeures ?

Priority est l’offre premium du portail Belles Demeures, destinée aux agences spécialisées dans l’immobilier de luxe. Elle combine la remontée des annonces en tête de liste, la version la plus avancée de Boost Extend, réservée à cette offre, et le module de notoriété Expert à la Une.

Comment fonctionne Top Position ?

Top Position permet à une agence de placer l’annonce de son choix en tête des résultats de recherche sur Belles Demeures. L’annonce mise en avant peut être changée autant de fois que nécessaire. L’option est accessible uniquement aux clients de la solution Priority.

Combien d’agences immobilières peuvent souscrire Top Position sur un même secteur ?

Quatre agences maximum par secteur. Cette limitation garantit à chaque professionnel une part de voix de 25 % sur son territoire.

Qu’est-ce qu’Expert à la Une ?

Expert à la Une est le module de notoriété inclus dans Priority. Il met l’agence en avant sur la page d’accueil et la page de résultats du portail, via deux bannières premium reprenant son logo, ses couleurs et ses avis clients.

Qu’est-ce que le Carnet du prestige Belles Demeures ?

Le Carnet du prestige est un document publié en juillet 2026 par les experts de Belles Demeures. Il compile les tendances du marché de l’immobilier de luxe : dynamiques de prix, zones géographiques recherchées par la clientèle à hauts revenus et évolution des attentes des acquéreurs.

Cet article a été réalisé en partenariat avec Belles Demeures, plateforme dédiée au marché de l’immobilier de luxe en France. Marque de la galaxie SeLoger, elle connecte les agences proposant des biens d’exception à une audience CSP+ qualifiée. Les informations chiffrées et les descriptifs d’offres sont communiqués par l’annonceur.

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