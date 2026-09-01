Amanda : Comment accélérer la vente de son bien dans un marché immobilier plus exigeant ?

Article sponsorisé

Dans un marché plus exigeant, vendre rapidement suppose de partir au juste prix, de toucher les bons acquéreurs et de s’appuyer sur une diffusion efficace. Amanda mise notamment sur le partage des mandats exclusifs.

Dans un marché immobilier plus exigeant, les acquéreurs prennent davantage le temps de comparer, de sécuriser leur financement et de négocier. Pour les vendeurs, l’enjeu est clair : comment accélérer la vente de son bien sans revoir drastiquement son prix à la baisse ?

Pour Amanda, premier outil national de partage de mandats exclusifs entre professionnels de l’immobilier, la réponse repose sur trois leviers : le bon prix, le bon accompagnement et une diffusion efficace auprès d’acquéreurs qualifiés.

Newsletter MySweetimmo

Partir au bon prix dès le départ

Les premières semaines de commercialisation sont déterminantes. Un prix trop élevé peut réduire le nombre de contacts et de visites et allonger le délai de vente. À l’inverse, positionner le bien au juste prix permet de toucher plus rapidement les acquéreurs réellement en recherche. La connaissance du marché local est donc essentielle. Les professionnels membres d’Amanda peuvent notamment s’appuyer sur une base de plus de 750 000 biens vendus pour affiner leurs estimations et conseiller leurs clients.

À lire aussi Immobilier : Il faut désormais 110 jours pour vendre son bien selon Orpi

Multiplier les acheteurs potentiels, pas les mandats

Pour gagner en visibilité, un propriétaire peut être tenté de confier son logement à plusieurs agences. Amanda propose une autre approche : faire travailler plusieurs professionnels autour d’un même mandat exclusif. Le vendeur conserve un interlocuteur unique, tandis que son bien peut être proposé par les autres professionnels membres d’Amanda aux acquéreurs qu’ils accompagnent. Un seul mandat, un seul interlocuteur, mais plusieurs professionnels susceptibles de trouver l’acheteur.

À lire aussi Mandat simple ou exclusif : Lequel choisir pour vendre son bien immobilier ?

Faire de la coopération un accélérateur de vente

Publier une annonce ne suffit pas toujours. Le bon acquéreur peut déjà être accompagné par une autre agence sans avoir connaissance du bien. Grâce au partage de mandats exclusifs, les professionnels peuvent rapprocher leurs biens des recherches de leurs confrères et ainsi multiplier les opportunités de rencontre entre vendeurs et acquéreurs. Amanda rassemble aujourd’hui plus de 3 200agences membres, plus de 15 500 conseillers immobiliers et plus de 64 000 mandats exclusifs disponibles au partage. L’exclusivité n’est alors plus synonyme d’isolement : elle devient collaborative.

Réagir plus vite aux signaux du marché

Accélérer une vente, c’est aussi savoir ajuster sa stratégie. Retours des visites, objections des acquéreurs, positionnement du prix : les professionnels membres d’Amanda peuvent suivre l’activité autour de leurs mandats et disposer de retours terrain pour conseiller leurs vendeurs.

« Dans un marché où les acquéreurs prennent davantage le temps de choisir, notre conviction est simple : pour accélérer une vente, il faut augmenter les chances de rencontre entre le bon bien et le bon acquéreur. Le partage de mandats exclusifs permet au vendeur de conserver un interlocuteur de confiance tout en bénéficiant de la force d’un collectif de professionnels », précise Bahi Khoury, président d’Amanda.

« Mon agence immobilière partage-t-elle ses mandats exclusifs ? »

Pour un particulier, choisir son agence ne consiste plus seulement à comparer les honoraires ou les supports de diffusion. Une autre question peut faire la différence : avec combien de professionnels mon agence peut-elle coopérer pour trouver mon acquéreur ? Dans un marché où chaque contact qualifié compte, Amanda fait du partage de mandats exclusifs un levier pour donner plus de visibilité aux biens et multiplier les chances de concrétiser une vente.

Amanda, le partage de mandats exclusifs qui multiplie les opportunités Créée en 2004, Amanda est une association dédiée aux professionnels de l’immobilier, qui facilite la coopération et le partage de mandats exclusifs entre confrères. Grâce à une communauté de professionnels engagés, Amanda permet de développer les opportunités de vente, d’élargir son offre de biens et de mieux répondre aux attentes des clients, tout en conservant son indépendance. Avec Amanda, on partage les mandats, les opportunités… et les réussites !

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements