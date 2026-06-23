Immobilier : Amanda veut faire du mandat exclusif partagé un nouveau standard de qualité

Partage de mandats exclusifs, data, IA, communication, accompagnement terrain… À l’occasion de son Assemblée générale, Amanda affiche son ambition : devenir, d’ici 2028, le modèle français de coopération immobilière le plus innovant.

Le partage de mandats exclusifs entre agences entre dans une nouvelle phase. À l’occasion de son Assemblée générale, a présenté les grandes lignes de sa transformation. Nouvelle identité, vitrine web repensée, accompagnement terrain, formation des adhérents, Smartshop, outils de pilotage, intégration progressive de nouvelles technologies… Amanda passe à la vitesse supérieure. Son ambition : faire de son organisation un levier concret de performance pour les professionnels de l’immobilier.

Dans un marché plus complexe, les délais de vente s’allongent. Les professionnels doivent plus que jamais démontrer leur valeur ajoutée. Dans ce contexte, Amanda réaffirme la force de son modèle : le partage de mandats exclusifs entre professionnels.

L’association fédère aujourd’hui plus de 15 500 conseillers immobiliers et 3 200 agences, dont 125 nouvelles depuis janvier. Tous partagent une conviction simple : la coopération entre professionnels crée plus d’opportunités de vente. Elle accélère les transactions. Elle permet aussi de mieux servir les vendeurs comme les acquéreurs.

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Transformer l’adhésion à Amanda en opportunités business

Amanda poursuit une ambition claire : affirmer une identité nationale plus lisible, plus visible et plus utile à ses adhérents. Cette transformation ne se limite pas à une évolution d’image. Elle s’accompagne d’une feuille de route opérationnelle destinée à améliorer l’usage, la visibilité et l’efficacité de l’association.

L’Assemblée Générale d’Amanda a ainsi mis en avant un enjeu central : permettre à chaque adhérent d’optimiser pleinement son appartenance à Amanda. Cela passe par des formations dédiées aux nouveaux adhérents, des sessions spécifiques pour les collaborateurs et un accompagnement des équipes d’animations locales.

L’objectif est concret : aider les professionnels à mieux maîtriser les outils Amanda, à mieux valoriser le mandat exclusif partagé dans leur relation client et à transformer leur adhésion en opportunités commerciales supplémentaires.

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Une feuille de route tournée vers le terrain et l’innovation

Amanda mise également sur une présence terrain plus structurée. Les consultants animateurs ont pour mission d’accompagner les animations locales, de conseiller les nouveaux adhérents, de favoriser le parrainage, de soutenir le développement régional et de diffuser les bonnes pratiques au sein de l’association.

Cette organisation permet à Amanda de rester au plus près des réalités quotidiennes des professionnels de l’immobilier. Elle traduit aussi une volonté forte : ne pas être seulement une plateforme de partage de mandats, mais un groupement animé, accompagné et orienté vers l’efficacité opérationnelle.

Les exemples présentés lors de l’Assemblée Générale illustrent cette dynamique locale. L’AL Landes Sud réunit notamment 78 adhérents, 271 conseillers et 815 biens à vendre. L’AL Angers et sa région rassemble 54 adhérents, 285 conseillers et 800 biens à vendre. Ces chiffres témoignent de la capacité d’Amanda à structurer des communautés professionnelles actives autour du mandat exclusif partagé.

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Une identité plus visible pour les professionnels de l’immobilier et leurs clients

La transformation d’Amanda s’accompagne également d’un renforcement de sa visibilité. L’association a ainsi mis en place une stratégie de communication plus régulière et cohérente, visant à accroître sa notoriété, à affirmer son identité et à mieux valoriser l’engagement de ses adhérents.

Cette stratégie s’appuie notamment sur une vitrine web repensée, avec une double entrée destinée à mieux présenter l’association et à accompagner son développement. Elle vise à rendre Amanda plus identifiable, plus lisible et plus facilement appropriable par les professionnels de l’immobilier.

Amanda poursuit également le déploiement de Smartshop Amanda, un espace destiné à mettre à disposition des adhérents des supports de communication harmonisés : PLV, brochures, goodies, produits personnalisables et éléments téléchargeables. L’objectif ? Permettre aux professionnels de mieux valoriser leur appartenance à l’Association et de disposer d’outils cohérents pour renforcer leur visibilité auprès de leurs clients.

Une feuille de route tournée vers l’innovation

Au-delà de l’accompagnement terrain et de la visibilité, Amanda prépare les prochaines étapes de son développement technologique. L’association entend renforcer ses outils de pilotage, notamment à travers des indicateurs de performance permettant aux adhérents de mieux suivre et mesurer l’impact de leur activité au sein du groupe.

Amanda fait aussi évoluer son écosystème digital. Au programme : un portail B2C dédié aux annonces. Mais aussi l’intégration progressive de nouvelles solutions, dont l’intelligence artificielle à horizon 2027. L’objectif est clair : rendre Amanda plus simple à utiliser. Plus lisible. Et plus efficace pour les professionnels comme pour leurs clients.

« Notre ambition est claire : faire d’Amanda un véritable allié business du quotidien pour nos adhérents. Mais cette performance n’est pas une fin en soi. Tout ce que nous mettons en œuvre – formation, accompagnement terrain, outils, innovation, doit permettre aux professionnels de mieux servir leurs clients, qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs. Le mandat exclusif partagé est un modèle puissant parce qu’il renforce la coopération entre professionnels et améliore concrètement la qualité de service apportée aux clients », déclare Bahi Khoury, président d’Amanda.

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