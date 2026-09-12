A vendre à Saint-Raphaël : Villa les pieds dans l’eau sur la Corniche d’Or

Cette villa de 224 m², les pieds dans l’eau, sur la spectaculaire Corniche d’Or, entre Cannes et Saint-Tropez, est proposée à la vente par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

Sur la Corniche d’Or à Anthéor, entre Cannes et Saint Tropez, là où les roches rouges de l’Estérel plongent dans les eaux de la Méditerranée, cette villa contemporaine bénéficie d’une situation devenue exceptionnellement rare sur la Côte d’Azur : une propriété véritablement pieds dans l’eau, avec accès direct à la mer.

À l’abri des regards au sein d’un domaine fermé, la villa profite d’une position privilégiée face à un panorama méditerranéen omniprésent. Sans vis à vis, elle offre cette sensation particulièrement recherchée de vivre presque seul face à la mer, dans un environnement naturel spectaculaire. La propriété développe 224 m² sur un terrain de 1 040 m².

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Une villa contemporaine

L’architecture contemporaine a été pensée autour du paysage. De vastes baies vitrées toute hauteur ouvrent généreusement les espaces de vie sur la Méditerranée et prolongent naturellement les intérieurs vers les terrasses et le jardin. La lumière, la mer et les reliefs de l’Estérel deviennent ainsi le décor quotidien de la maison.

La villa accueille trois suites généreuses, permettant à chacun de bénéficier de confort et d’intimité. Les espaces de réception privilégient quant à eux une relation constante avec l’extérieur et avec cet environnement maritime exceptionnel.

Le jardin paysager épouse la topographie naturelle du site et dialogue avec les roches rouges caractéristiques de l’Estérel. Ici, la végétation, la pierre et le bleu profond de la Méditerranée composent une atmosphère que peu d’adresses de la Riviera peuvent offrir.

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Une piscine à débordement sur la mer

Au cœur de cet environnement, la piscine à débordement semble naturellement se prolonger vers la mer. Un jacuzzi et différents espaces extérieurs invitent à profiter du lieu à toute heure de la journée, depuis les premières lumières sur la Méditerranée jusqu’aux longues soirées d’été.

Mais le privilège ultime reste quelques mètres plus bas : la mer elle même. L’accès direct permet de rejoindre la Méditerranée depuis la propriété, sans route à traverser ni déplacement à prévoir. Un rapport immédiat à l’eau qui donne à la villa des airs de refuge privé sur la Riviera.

Le prix : 4 900 000 €. Le DPE : C. Le contact : Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

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