Immobilier : « Les Français n’ont jamais autant cherché sur SeLoger », Baptiste Capron

Baptiste Capron est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le directeur général du groupe SeLoger fait le point sur la rentrée immobilière.

Directeur général du groupe SeLoger, Baptiste Capron était au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo pour un point de rentrée. Dix millions de Français ont désormais l’application dans leur poche, deux fois plus qu’il y a un an, et le groupe génère 40 % de visites de logements en plus. L’envie d’immobilier ne faiblit pas. Ce qui coince, c’est le passage à l’acte.

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« Il ne faut pas tomber dans la sinistrose »

Tensions au Proche-Orient, situation économique, instabilité politique en France : les vents contraires n’ont pas manqué cet été. Invité de Mon Podcast Immo, le patron du groupe leader des portails immobiliers refuse pourtant le pessimisme. L’année 2026 devrait se terminer autour de 955 000 ventes de logements, un volume stable par rapport à 2025. Loin des 1,2 million de transactions de l’après-Covid, mais bien au-dessus des 750 000 touchés au creux de la crise. « On est sur un marché qui est en fait sixième ou septième meilleure année du siècle », rappelle-t-il. Le marché tourne, dit-il, mais en dessous de ce qu’il pourrait faire. Ce qui freine les projets ? « Il n’y a pas assez de stabilité réglementaire pour que les gens puissent se projeter et prendre sereinement des décisions d’achat ou de vente. » Il prend l’exemple du diagnostic de performance énergétique, le DPE : en janvier 2027, un nouveau mode de calcul fera sortir 300 000 logements de la catégorie « passoire thermique » biens classés G, certains passant en F ou en E. Une bonne nouvelle pour l’offre de logements à louer, mais qui pousse chacun à attendre : vendre maintenant ou après le reclassement ?

Un même appartement estimé quinze fois dans la semaine

Résultat, les délais s’allongent. Une annonce reste aujourd’hui environ 110 jours en ligne, et le stock de biens à vendre, 2 millions d’annonces sur SeLoger, remonte. Le simulateur de prix SeLoger Meilleurs Agents, premier site d’estimation en France, montre l’ampleur des tractations : un même bien peut être estimé 14 ou 15 fois en une semaine. « On voit bien ce qui se passe derrière le rideau entre l’acheteur, le vendeur, voire même l’agent qui sont en train d’évaluer le prix et de négocier. » Pour le patron de SeLoger, c’est justement le signe d’un marché qui fonctionne : si tout était bloqué, les prix décrocheraient bien plus fort.

La carte scolaire arrive dans l’appli

Pour aider les Français à franchir le pas, SeLoger, déjà premier annonceur du secteur, augmentera encore ses budgets publicitaires de 20 % l’an prochain. «Le groupe mise aussi sur l’information -la carte scolaire arrive dans l’application en septembre, et la recherche en langage naturel en parlant à son téléphone. Une fonction qui en dit long sur les préoccupations des Français : » Ils ne demandent plus seulement un appartement à Pessac à moins de 500 000 euros, mais aussi ce que change la dernière réforme de MaPrimeRénov’, l’aide de l’État à la rénovation, ou s’il vaut mieux louer ou acheter quand on compte rester dix ans. »

« Il faut avoir beaucoup d’espoir pour 2027 »

Interrogé sur l’arrivée du portail espagnol idealista sur le marché français, Baptiste Capron se dit serein : « On verra ce que cet acteur fait, ce que cet acteur vaut. » Lui se concentre sur la suite : un outil pour permettre aux propriétaires de suivre leur bien au quotidien, et un travail de fond pour que les agences apparaissent en premier quand on interroge ChatGPT. Sa conviction pour l’an prochain tient en une phrase : « Il faut avoir beaucoup d’espoir pour 2027, malgré évidemment tous les vents contraires qu’on a connus cette année. »

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Baptiste Capron sur MySweetImmo, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

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