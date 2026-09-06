A vendre Paris 7e : Appartement familial au Bon Marché

Cet appartement familial de 100,81 m² loi Carrez, situé à quelques pas du Bon Marché, dans le 7e arrondissement de Paris, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement familial à quelques pas du Bon Marché

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© Varenne

Par MySweetImmo , le 6 septembre 2026, mis à jour le 4 septembre 2026
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Ce magnifique appartement de réception et familial de 100,81 m² loi Carrez, est situé au troisième étage avec ascenseur d’un bel immeuble ancien de 1860, à quelques pas du Bon Marché, au cœur du très recherché 7ᵉ arrondissement.

Appartement familial à quelques pas du Bon Marché
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Un appartement lumineux

Entièrement rénové avec des prestations haut de gamme, il séduit par sa luminosité, sa hauteur sous plafond de 2,90 mètres et son excellent plan, tout en ayant conservé le charme de l’ancien.

L’entrée ouvre sur une vaste double réception exposée ouest, prolongée par une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, offrant un espace de vie convivial et élégant.

L’espace nuit se compose d’une suite parentale avec dressing et salle de douche, de deux chambres supplémentaires, d’une salle de bains indépendante et de toilettes séparées. De nombreux rangements sur mesure complètent l’ensemble.

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Une chambre de service proposée en option

En complément, une chambre de service rénovée de 8,29 m², avec point d’eau, située au quatrième étage et accessible par ascenseur, est proposée en option au prix de 90 000 euros.

Appartement familial à quelques pas du Bon Marché

Le prix : 2 390 000 €. Le DPE : E. Le contact : Varenne

Par MySweetImmo
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