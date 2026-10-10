A vendre dans l’Orne : Haras d’élevage de pur-sang de 73 hectares

Ce haras d’élevage de pur-sang qui a vu naître de véritables champions et situé à 2h20 de Paris est proposé à la vente par Barnes.

Ce domaine équestre d’exception de 73 hectares d’un seul tenant est situé au cœur du pays d’Alençon, à seulement 2h20 de Paris. Haras d’élevage de pur-sang, la propriété a vu naître plusieurs champions au cours des dernières décennies et bénéficie d’herbages mitoyens du champ de courses d’Argentan.

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Un haras pour la pratique équestre

Entièrement dédié à l’activité équestre, le domaine dispose de 70 boxes, dont 63 boxes classiques, 4 boxes d’étalon et 3 boxes de poulinage équipés de caméras infrarouges.

Il comprend également une salle de gynécologie, une pharmacie, une graineterie équipée, un manège de monte de 228 m² ainsi que plusieurs bâtiments dédiés au stockage et au matériel agricole. Les herbages, tous équipés d’abris et irrigués, sont répartis en paddocks ceints de lisses en bois.

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Plusieurs maisons d’habitation

La propriété accueille également cinq maisons d’habitation. La maison principale, d’environ 450 m², offre 10 pièces dont 7 chambres, avec de beaux volumes, des matériaux nobles et des éléments de caractère tels que poutres et parquets en chêne, tomettes et dalles de pierre.

Une seconde maison en pierres de 240 m² abrite trois logements, tandis qu’un appartement indépendant de 70 m² a été aménagé dans un bâtiment entièrement rénové. Il existe encore une autre maison de 3 pièces à rénover, ainsi qu’un appartement au-dessus des boxes d’étalons.

Le prix : 2 700 000 €. Le DPE : G. Le Contact : Barnes.

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