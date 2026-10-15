Agences immobilières : Belles Demeures lance Boost Social Immo pour cibler les acheteurs sur les réseaux sociaux 

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Belles Demeures lance Boost Social Immo pour diffuser les biens de prestige sur Facebook et Instagram. L’outil combine reciblage des visiteurs du portail et ciblage de nouveaux acheteurs, avec jusqu’à trois biens mis en avant chaque mois.

Belles Demeures étend la diffusion des annonces de prestige à Facebook et Instagram avec Boost Social Immo. L’outil permet notamment de présenter à nouveau des biens aux internautes ayant déjà fréquenté le portail. C’est le principe du retargeting, ou reciblage publicitaire : retrouver une audience déjà intéressée lorsqu’elle consulte ses réseaux sociaux.

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Boost Social Immo : une solution simple, automatisée et performante

Disponible dès à présent, cette nouvelle offre complète les solutions Priority et Top Position lancées en juillet dernier. Pour les agences, le fonctionnement repose sur une sélection mensuelle de biens et une diffusion automatisée.

Chaque mois, le professionnel choisit jusqu’à trois biens à mettre en avant. Il peut aussi confier cette sélection à l’algorithme de Belles Demeures, qui pilote alors la diffusion à partir de son portefeuille d’annonces.

Belles Demeures annonce au moins 10 000 impressions garanties sur Facebook et Instagram. Une impression correspond à un affichage de la publicité. L’agence n’a pas de paramétrage technique à effectuer pour assurer la diffusion.

Chaque campagne comprend un suivi des performances. Le professionnel peut ainsi consulter les résultats et ajuster sa stratégie de mise en avant des biens.

Un double ciblage pour élargir l’audience et toucher les bons acquéreurs

Boost Social Immo utilise deux leviers. Le premier consiste à recibler les visiteurs de Belles Demeures sur Facebook et Instagram. Selon le portail, 84 % de ses visiteurs constituent une audience exclusive, non exposée ailleurs à ces annonces.

Le second repose sur les outils de ciblage de Meta, la maison mère de Facebook et d’Instagram. Les publicités sont alors proposées à des personnes manifestant un intérêt pour l’immobilier de prestige dans la zone géographique du bien.

Belles Demeures met en avant le profil de ses utilisateurs : 67 % disposent d’un patrimoine supérieur à un million d’euros et 80 % appartiennent aux catégories socioprofessionnelles favorisées, selon les chiffres du portail. L’objectif est de diffuser les annonces auprès d’une clientèle susceptible de s’intéresser à ces propriétés.

La localisation occupe donc une place centrale dans le dispositif. Un sujet à rapprocher de l’évolution des territoires recherchés sur le marché immobilier de prestige, analysée par Thomas Lefebvre, de Belles Demeures, dans Mon Podcast Immo.

Des annonces en story et dans le fil d’actualité

Les publicités sont diffusées dans deux formats : les stories et le fil d’actualité. Chaque publication reprend une photo du bien, son type et sa localisation, dans une présentation sobre. L’internaute est ensuite dirigé vers l’annonce complète sur Belles Demeures pour consulter les détails de la propriété.

Pour un vendeur, le dispositif donne à son annonce une présence supplémentaire sur les réseaux sociaux, gérée par le professionnel chargé de la commercialisation. La photographie du bien devient le premier point de contact avec l’acheteur potentiel. Cette présentation accompagne un marché où les biens de prestige les plus rares conservent une place particulière.

La technologie est déjà utilisée sur SeLoger et SeLoger Neuf. D’après les premiers retours d’expérience observés par SeLoger, la visibilité des biens mis en avant peut être multipliée par six. Ce résultat concerne les expériences menées sur SeLoger ; l’offre Belles Demeures reprend cette technologie pour son audience dédiée au prestige.

IA : Les annonces sont désormais traduites en anglais, néerlandais et en allemand

Belles Demeures fait également évoluer la lecture des annonces pour sa clientèle internationale. Les textes sont désormais traduits intégralement par intelligence artificielle en anglais, en néerlandais et en allemand, directement sur la plateforme.

Pour les professionnels partenaires, cette traduction ne demande pas de rédaction supplémentaire et n’entraîne pas de surcoût. Les visiteurs peuvent accéder au détail des annonces dans ces trois langues, tandis que les pages traduites sont indexées sur Google. Belles Demeures indique que des milliers de pages sont ainsi accessibles aux recherches effectuées dans ces langues.

Le portail entend, grâce à cette évolution, attirer davantage de contacts d’acheteurs internationaux. Il mise notamment sur une augmentation des contacts qualifiés provenant des visiteurs anglophones, néerlandophones et germanophones, ainsi que sur une amélioration du taux de conversion auprès de cette clientèle. Des objectifs annoncés par Belles Demeures, sans résultats chiffrés communiqués à ce stade.

Pour en savoir plus : Découvrir Boost Social Immo Luxe.

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