La proptech Omedom a été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2026. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, sa fondatrice Coline Sinquin raconte le moment où il faut arrêter, le tribunal, et l’appel qui l’a relancée.

Dans l’immobilier, on entend surtout les entrepreneurs qui réussissent. Cinq ans après avoir remporté le premier Proptech Sweet Ladies Award de MySweetImmo, Coline Sinquin, fondatrice d’Omedom, raconte l’envers du décor au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

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Omedom : « Il faut arrêter l’hémorragie avant que ça soit catastrophique »

Pendant cinq ans, Coline Sinquin a dirigé Omedom, une proptech grand public conçue pour gérer la transmission et la succession des biens de famille. Le projet suscitait de l’attention… mais pas assez de revenus. « Entre l’intérêt que suscite un projet et la croissance de son chiffre d’affaires, il peut se passer beaucoup de choses. Rien ne se fait en un claquement de doigts », explique-t-elle.

Restait à trouver des investisseurs. La proptech en a attiré beaucoup entre 2020 et 2022, puis le vent a tourné. « L’IA est peut-être arrivée entre-temps, et les cibles d’investissement ont changé », avance la fondatrice.

Elle prend sa décision en juin 2025. « Il y avait la fatigue, et je ne voulais pas tomber en burn-out. J’avais des équipes, des investisseurs. C’est le moment où il faut arrêter l’hémorragie avant que ça soit catastrophique », raconte-t-elle. Mère de famille, elle s’était fixé une limite : « Nourrir mes enfants et me lever le matin pour les emmener à l’école : quand ces deux fondamentaux ne sont plus acquis, il faut arrêter. »

Redressement, liquidation, puis un coup de fil de Qlower

Placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2025, Omedom fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 20 janvier 2026. Six mois durant, Coline Sinquin a tenté de sauver son entreprise. Elle raconte avec émotion sa dernière audience. « Au début, on est accompagné et soutenu. Mais devant le tribunal qui prononce la liquidation, on se retrouve seul face aux juges. Il faut raconter son histoire, continuer de pitcher et de faire briller son projet alors qu’il est mort », confie-t-elle.

Lorsqu’elle annonce la liquidation à ses partenaires, Christophe Duprat, cofondateur de Qlower, l’appelle. « Une fois la liquidation actée, on n’a plus de travail. Je n’avais déjà pas beaucoup de revenus, je n’en avais plus du tout », reconnaît-elle. Deux visioconférences suffisent : elle accepte de rejoindre la fintech.

Qlower est spécialisée dans la fiscalité des revenus locatifs des investisseurs bailleurs. Coline Sinquin doit y accélérer la distribution du produit, grâce à son réseau et à sa connaissance du marché de la transmission. L’entreprise vient d’ailleurs d’ouvrir un diagnostic de transmission, le terrain même d’Omedom. « L’histoire dira si j’étais trop en avance, si je suis allée trop vite ou pas assez », sourit-elle.

Interview réalisée par Ariane Artinian au salon RENT, en novembre 2026. Retrouvez les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

Source : Mon Podcast Immo — entretien de Coline Sinquin avec Ariane Artinian, salon RENT, novembre 2026.

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