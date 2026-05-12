Immobilier : “Sur les biens de luxe, l’audience qualitative de Belles Demeures répond totalement à nos besoins”

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Dans l’immobilier de prestige, la visibilité ne s’improvise pas. Elle se construit. Laetitia et Dan Adler, fondateurs de De Ferla Immobilier, ont développé une stratégie multicanal rigoureuse, où digital, print, terrain et portails se complètent sans se concurrencer. Leur conviction : SeLoger et Belles Demeures ne sont pas de simples outils de diffusion, ce sont […]

Dans l’immobilier de prestige, la visibilité ne s’improvise pas. Elle se construit. Laetitia et Dan Adler, fondateurs de De Ferla Immobilier, ont développé une stratégie multicanal rigoureuse, où digital, print, terrain et portails se complètent sans se concurrencer. Leur conviction : SeLoger et Belles Demeures ne sont pas de simples outils de diffusion, ce sont des leviers de conquête, à l’entrée comme à la sortie du mandat. SeLoger apporte la puissance et Belles Demeures la spécialisation. Avec 4 millions de visites mensuelles1, Belles Demeures est la vitrine numéro 1 du prestige en France et offre l’audience la plus qualitative du marché avec 84% d’audience exclusive2.

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De Ferla : une marque construite à leur image

Fondée en 2012, De Ferla Immobilier s’est imposée autour d’une identité visuelle revendiquée : moderne et haut de gamme. Avant de prendre la direction de l’agence, Laetitia et Dan Adler ont forgé leur expertise sur le terrain, en tant que conseillers. Cette expérience façonne encore aujourd’hui leurs arbitrages : communication soignée, process commerciaux solides et une lecture fine des attentes d’une clientèle exigeante.

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L’omnicanal comme discipline

Le duo ne croit pas aux raccourcis. Leur stratégie repose sur une conviction simple : il faut « utiliser tous les moyens de communication » pour capter des profils différents. SeLoger c’est un indispensable pour toucher des porteurs de projet qualifiés, en recherche active pour des biens plus classiques, alors que Belles Demeures, est un outil très performant pour les biens de prestige. Les réseaux sociaux, Instagram en tête, génèrent jusqu’à 30 % de leur chiffre d’affaires sur le segment prestige. Le mailing, le print et la prospection terrain complètent le dispositif pour ancrer l’agence dans son territoire et détecter les projets avant qu’ils n’arrivent sur le marché.

Chaque canal a sa logique. Complémentaires, ils forment un ensemble cohérent.

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SeLoger et Belles Demeures : incontournables pour rentrer du mandat et pour en sortir

Sur la prise de mandat, les solutions boosts de SeLoger et Belles Demeures font la différence au moment décisif : celui où l’agent convainc un vendeur de lui confier une exclusivité. En tant que leaders incontournables, notamment en Ile-de-France où SeLoger est le réflexe immobilier numéro 13, ils constituent un véritable outil de persuasion. On ne pourrait pas se passer de SeLoger, ni de Belles Demeures, aussi bien pour capter du mandat que pour en sortir.Sur le luxe, Belles Demeures répond totalement à nos besoins avec une audience qualitative en tant que référence du marché de l’immobilier de luxe en France4. Sur internet, ce sont clairement ces portails qui nous envoient le plus de leads.

Le marché se tend, et un vendeur qui confierait son bien à une agence qui se passerait de ces portails se désarmerait très fortement.

Un constat partagé par d’autres professionnels qui confirment l’efficacité des solutions SeLoger et Belles Demeures. Ils placent SeLoger en tant que n°1 sur la qualité des contacts5 et affirment que, sur le prestige,Belles Demeures est le numéro 1 sur les ventes réalisées via un portail immobilier de luxe6 et également numéro 1 sur la qualité des contacts acquéreurs selon les professionnels opérant ce segment de marché très exigeant.

Retrouvez leur interview complète ici

(1) Google Analytics Septembre 2025. (2 )Source SimilarWeb – comparatif 2025 – part de visiteurs uniques visitant exclusivement le site Belles Demeures. (3) Parmi les marques spécialisées immobilier – Étude Cospirit, S2 2025 sur la notoriété de la marque. Médiamétrie – Nombre de visiteurs uniques – Oct. 2025. (4) Médiamétrie//NetRatings (déc. 2025, mesures d’audience) et Étude Cospirit (printemps 2025 sur la notoriété de la marque), sur le segment des acteurs spécialisés en immobilier de luxe. (5) SeLoger, n°1 sur la qualité des contacts d’après les professionnels de l’immobilier. Source Étude quantitative en ligne menée en septembre 2025 auprès de 250 professionnels de l’immobilier par l’Institut Made In Surveys. (6) Source : Etude satisfaction client novembre 2025 (1) Parmi les ventes réalisées via des portails immobiliers, quel pourcentage attribuez-vous à chacun des portails suivants (Belles Demeures, Propriétés Le Figaro, Green Acres); (2) Selon vous quelle est la plateforme la plus performante concernant la qualité des contacts acquéreurs générés.

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